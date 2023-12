Le 20 novembre, le Musée canadien de l’automobile (MCA) dévoilait sa récente exposition intitulée Adieu, le cheval : les premières années de l’automobile canadienne. Le projet a été développé grâce à une subvention de 39 656 $ sur 12 mois du gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d’aide aux musées.

Bilingue, cette exposition itinérante a lieu au MCA jusqu’en octobre 2024 avant d’être présentée dans d’autres musées au pays. Elle comprend dix nouveaux panneaux d’interprétation qui explorent les origines de l’automobile au Canada et mettent en valeur les premiers véhicules du musée, notamment la Fossmobile de 1897, la Woods électrique de 1898, l’Orient et la Redpath de 1903.

En plus d’en apprendre davantage sur les origines de l’automobile canadienne, les invités lors de l’ouverture ont également entendu parler des plans de restauration d’une limousine Buick de 1963 qui appartenu au premier ministre Lester B. Pearson et qui a été récemment acquise par le musée.

Des représentants de General Motors du Canada ont annoncé un don de 100 000 $ pour soutenir le projet de restauration de la Buick unique de Pearson construite à Oshawa qui permettra d’interpréter son histoire ainsi que l’héritage de Pearson en tant que premier lauréat du prix Nobel de la paix au Canada.

« Nous sommes fiers de soutenir la restauration de la Buick unique en son genre de M. Pearson et notre partenariat continu avec le Musée canadien de l’automobile, a déclaré Kristian Aquilina, de GM Canada. Cette limousine a été construite à la main dans notre usine d’assemblage d’Oshawa, occupant une place importante dans l’histoire de GM et du Canada, et nous apprécions les efforts du Musée pour garantir que cette histoire soit racontée pendant des années à venir. »

Le don de GM Canada est le plus important don d’entreprise jamais reçu par le MCA. La restauration de la Buick de Pearson nécessite des travaux de carrosserie importants, car le véhicule a subi d’importants dommages dus à la rouille au fil des ans. L’intérieur personnalisé, qui comprend des armoiries canadiennes décoratives, sera préservé et le véhicule sera restauré pour répondre aux normes de sécurité routière en vigueur afin qu’il puisse être conduit et exposé lors d’événements publics.

« Nous sommes ravis de recevoir le soutien de GM Canada, a déclaré Alexander Gates, directeur général et conservateur du Musée. Notre collection de véhicules canadiens de classe mondiale nous permet de raconter un large éventail d’histoires, depuis les origines de l’automobile canadienne jusqu’à celle du lauréat du prix Nobel de la paix et ancien premier ministre canadien, Lester B. Pearson. »

Le projet de restauration de la Buick de Pearson devrait être achevé d’ici le printemps 2024.

Source : Musée canadien de l’automobile

Photo (Elle Alder, MCA) : Cette Buick de 1963 a appartenu à Lester B. Pearson