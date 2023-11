Richard Caumartin

L’Association des alumni des grandes écoles françaises (AAGEF) en Ontario présentait, le mercredi 29 novembre, le 9e Challenge Entrepreneur de Toronto au campus Glendon de l’Université York.

Pour les participants, cette activité de réseautage est une occasion de rencontrer des décideurs français, canadiens, francophones et anglophones qui vivent et travaillent dans la Ville reine.

« C’est une sorte de Dragons Dens ou de Shark Tank où tous les participants sont invités à voter pour le meilleur projet », explique le président de l’organisme, Bruno Lebeault.

L’AAGEF Ontario, fondée en 2010, compte plus de 2000 adhérents exécutifs et est le réseau associatif des diplômés des grandes écoles françaises. Elle accueille également ceux des prestigieuses universités canadiennes, américaines et européennes.

Cette année, trois entrepreneurs finalistes ont présenté leur entreprise et leur projet devant un auditoire d’une centaine d’exécutifs du Grand Toronto et de l’Ontario et un jury d’éminentes personnalités du monde économique. Les membres de ce jury étaient Julie Bonamy Racin (PDG de Saint-Gobain & CertainTeed Canada), Kamal Hassan (fondateur associé de Loyal VC) et Élie-Adrien Mouzon (PDG et cofondateur de Ensogo).

Après le mot de bienvenue du président de l’AAGEF, Edmond Mellina, président et cofondateur d’Orchango et maître de cérémonie, a présenté les trois finalistes dont les projets ont été choisis parmi 40 candidatures soumises cette année. Il s’agit de Priya Tronsgard (PDG et cofondatrice de Edify Learning Spaces), Rachel Cohen-Murison (PDG et fondatrice de Viduu) et Jack Lau (PDG et cofondateur de Litespace).

Mme Cohen-Murison a été la première à présenter son entreprise. « Viduu – votre professeur IA de langue » est un programme de tutorat en ligne qui aide les professeurs de langues à obtenir de meilleurs résultats avec leurs étudiants en offrant des outils, des conseils et de l’appui technique.

Viduu, professeur IA de langue

« Pourquoi l’apprentissage des langues doit-il être statique? Lorsqu’ils apprennent une langue étrangère, les gens utilisent souvent des vidéos YouTube pour enrichir leur expérience. Pourquoi ne pas transformer ces vidéos en leçons? Notre professeur d’Intelligence artificielle (IA) propose des contenus et des questions qui prendraient des heures à élaborer. Vous aimez Harry Potter? Nous vous donnerons des vidéos d’Harry Potter spécifiques à votre niveau de langue et vous poserons des questions sur place! Notre technologie permet un apprentissage plus complet que les applications existantes qui se concentrent uniquement sur la mémorisation du vocabulaire, a expliqué la directrice générale de Viduu.

« Vous voulez conjuguer des verbes un jour, vous attaquer aux superlatifs le lendemain et écouter des conversations réelles? Le pouvoir est entre vos mains. Vous nous dites quelle vidéo vous aimeriez regarder et nous vous proposerons une leçon. De plus, tout cela peut être fait avec notre plug-in pendant que vous surfez sur YouTube. Quelle meilleure façon d’apprendre une langue que directement à partir d’un contenu que l’on aime », a expliqué la directrice générale de Viduu.

Litespace

Puis, ce fut au tour de Jack Lau et de son cofondateur Zeeshan Shahid, deux amis qui se sont rencontrés à l’université il y a sept ans, de présenter leur plateforme IA de communications Litespace qui permet d’optimiser la planification à distance et hybride des employés d’entreprises ou d’organismes, d’obtenir des recommandations pour les événements d’équipe et les discussions autour d’un café, faciliter la collaboration asynchrone et bien plus encore, en un seul endroit. Cela permet aux utilisateurs de mieux gérer leur emploi du temps, d’être plus efficaces et pour les employeurs, de mieux gérer leurs ressources humaines.

Edify Learning Spaces

Priya Tronsgard a ensuite présenté son bébé, Edify Learning Spaces, la principale plateforme en ligne de jumelage de tuteurs au monde pour les enfants neurodivergents.

« Nous avons pour mission d’aider tout enfant à atteindre son meilleur potentiel grâce à des jumelages de tuteurs de qualité. Que votre enfant soit surdoué, dyslexique, autiste, TSA, TDAH, atteint du syndrome de Tourette, de dyspraxie, de dysgraphie, de dyscalculie, d’anxiété ou de toute autre divergence normale, il existe des moyens de changer positivement son avenir! Certaines des personnes les plus prospères de la planète ne s’inscrivaient pas dans un système éducatif conventionnel », décrit le site de l’entreprise edifylearningspaces.com.

Mme Tronsgard en est à sa troisième aventure technologique et veut se concentrer maintenant uniquement sur son dernier-né, Edify. Elle est parente de deux enfants neurodivergents, c’est-à-dire que leur cerveau apprend, fonctionne et traite l’information différemment de celui de la majorité des gens.

Donc trois entreprises technologiques intéressantes qui répondent à des besoins et, pour le jury et l’auditoire, il fallait décider laquelle se démarquait le plus et avait la meilleure chance de succès pour l’avenir. C’est finalement Rachel Cohen-Murison et son entreprise Viduu qui a remporté les deux prix, ceux du jury et de l’auditoire. Le concours s’est terminé avec une séance de réseautage.

Photo : Rachel Cohen-Murison reçoit son prix de la gagnante de 2022, Rachel Massop.