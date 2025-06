Olaïsha Francis

Le mercredi 28 mai, la Ville de Toronto a de nouveau ouvert les bras aux nouveaux arrivants lors de la 11e édition de la Journée des nouveaux arrivants. Sur la place Nathan Phillips, une centaine de kiosques ont été installés et une dizaine d’organismes francophones étaient présents pour offrir des renseignements pratiques aux immigrants et réfugiés. C’est un événement important qui se tient chaque année pour célébrer la diversité et aider les nouveaux arrivants à s’intégrer.

Cette fois-ci, il y a eu une nouveauté : un « quartier francophone » a été installé sur la place. Pour la première fois, tous les organismes francophones étaient regroupés au même endroit, ce qui permet de trouver plus facilement tous les renseignements nécessaires en français sans avoir besoin de parcourir tout le site au risque de manquer des informations recherchées. « Il y a eu une bonne organisation et une grande présence de francophones », confirme Sébastien Laperrière, agent de liaison au Collège La Cité.

Tous les organismes présents sont membres du Comité local en immigration francophone de Toronto. Le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario (RIFCSO) a coordonné l’activité avec le Bureau des nouveaux arrivants de Toronto. Bien que le RIFCSO n’était pas exposant, il a partagé une table avec plusieurs organismes tels que La Cité, Impact ON, l’Entité 4 et la Société économique de l’Ontario. Cela montre une volonté de soutenir et accommoder tous ceux qui aident à l’intégration et qui n’ont pas eu leur propre table.

Les visiteurs ont découvert de nombreuses ressources pour les aider dans leur intégration, allant des programmes de formation postsecondaire à l’aide à la recherche d’emploi, en passant par l’aide sociale.

« Il est important que les personnes sachent comment trouver les services dont elles ont besoin. Nous voulons aider les nouveaux arrivants à s’intégrer plus facilement », souligne Cédrick Kalaki, agent de liaison communautaire et de recrutement au Collège Boréal.

Lorsqu’on s’installe dans un nouveau pays, il est courant de se poser de nombreuses questions pratiques : comment trouver un emploi, un logement, ou encore comment naviguer dans les démarches administratives? La Journée des nouveaux arrivants a offert des réponses claires et accessibles à ces préoccupations.

Bien que l’événement ait attiré plus de 5000 personnes, certains organismes ont noté une légère baisse de la fréquentation par rapport à l’année dernière. La météo, pluvieuse, a sans doute joué un rôle. Toutefois, malgré la pluie, l’enthousiasme des participants et l’énergie des organisateurs étaient présents.

L’atmosphère de partage n’a pas manqué tout au long de la journée avec des prestations de musique, de danse et une variété de camions de restauration qui a permis aux visiteurs de profiter de l’événement, même sous un ciel nuageux.

La Journée des nouveaux arrivants est plus qu’un simple événement. C’est un véritable point de rencontre, un lieu où les immigrants peuvent trouver les outils pour réussir leur intégration. Cette activité montre que, malgré les défis, il existe une véritable volonté d’accompagner les nouveaux arrivants à chaque étape de leur parcours. Une belle occasion pour se rappeler que Toronto est une ville multiculturelle où tout le monde peut trouver sa place.

Photo (Crédit Jean-Claude Nda) : Sur la place Nathan Phillips Square, plus de 100 kiosques ont été installés pour la Journée des nouveaux arrivants de Toronto.