Le Métropolitain

C’est dans une atmosphère de fierté et d’émotion que l’École élémentaire catholique René-Lamoureux a souligné son 50e anniversaire, le jeudi 22 mai, en rassemblant autour d’elle anciens et nouveaux membres de la communauté scolaire. Première école catholique de langue française à voir le jour à Mississauga, elle incarne depuis cinq décennies un lieu d’apprentissage, de foi et de transmission culturelle.

Parents, élèves, membres du personnel, anciens enseignants et directions, représentants du Conseil scolaire catholique MonAvenir ainsi que le député fédéral Peter Fonseca ont répondu présents à l’invitation du directeur actuel, Patrick Gouabe. Le tout a été organisé avec le soutien de l’équipe-école et des parents, notamment Bélinda Nininahazwe, présidente du conseil d’école.

Le coup d’envoi de la célébration a été donné par une liturgie de la Parole, animée par l’abbé Antoine Badr, fidèle accompagnateur spirituel de l’école depuis 22 ans. La chorale d’enfants a ensuite offert une performance originale : plusieurs chants composés par les élèves eux-mêmes, témoignages vibrants de leur créativité et de leur foi.

Fondée en 1974, l’école René-Lamoureux est le fruit d’un long combat mené par des associations francophones locales. Nadina et Marc Paraschuk, enfants d’Irène Morin, une des fondatrices maintenant décédée, ont fait le déplacement depuis Montréal pour honorer cette histoire.

« Il y a plus de 50 ans, des parents francophones ont relevé le défi de créer une école en français à Mississauga, malgré les obstacles et les frustrations. Aujourd’hui, nous pouvons être fiers de cette école, de la qualité de son enseignement et des valeurs chrétiennes qu’elle continue de transmettre », a rappelé Estelle Ah-Kiow, conseillère scolaire de la région.

Tout au long de la cérémonie, les élèves ont mis en scène des saynètes retraçant l’histoire de l’école ou imaginant son avenir. Chants, témoignages et prestations variées ont illustré l’attachement profond des élèves à leur établissement.

« Cette école a rapidement su faire sa place et est devenue un tremplin pour des centaines de jeunes qui ont appris à vivre et à célébrer leur identité francophone et catholique. C’est ici que l’avenir de nos élèves se construit depuis plus de 50 ans. C’est ici qu’ils apprennent à devenir des citoyens du monde, tout en demeurant fiers de leurs racines », a affirmé Nicole Mollot, directrice de l’éducation au Csc MonAvenir.

Cinquante ans après son ouverture, l’école René-Lamoureux demeure plus que jamais un pilier de la communauté francophone de Mississauga, enracinée dans son histoire et résolument tournée vers l’avenir.

Photos (SAphoto) : : De gauche à droite : Estelle Ah-Kiow, Patrick Gouabe, Jean Magny, le député Peter Fonseca et Nicole Mollot