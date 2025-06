Richard Caumartin

Le mois de juin est synonyme de remise de diplômes partout en province pour le Collège Boréal. Pour les 30e cérémonies cette année, plus de 900 nouveaux diplômés ont célébré leur réussite dans les campus de Hearst, Kapuskasing, Nipissing, Ottawa, Sudbury, Timmins, Toronto, et Windsor.

Au campus de Toronto, le Collège a établi un nouveau record avec 206 diplômés pour les 18 programmes offerts de l’École des affaires et services communautaires et l’École des sciences de la santé. Il s’agit de la deuxième cohorte la plus nombreuse après celle de Sudbury.

« Je souhaite souligner que vous êtes un groupe spécial. Pour la grande majorité d’entre vous, votre cheminement académique s’est fait entièrement dans notre nouveau campus dans le magnifique quartier de La Distillerie », déclarait Gilles Marchildon, directeur du campus de Toronto.

Le directeur a partagé une observation plus personnelle d’un phénomène qu’il a remarqué parmi les étudiants en cours d’année, notamment pendant le Bal des finissants du 17 mai : « L’harmonie dans la plus grande diversité. J’ai vu des étudiants de l’Afrique subsaharienne danser aux rythmes du Maghreb puis des ressortissants du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie faire écho à la musique du Congo, du Cameroun et de la Côté d’Ivoire, pour ne nommer que quelques pays. Bref, on célébrait la culture de tous en exprimant sa fierté nationale. Voilà ce que le Canada offre de mieux – un endroit où on peut être fier de nos origines tout en célébrant la diversité qui compose ce pays. Cet aspect vous prépare bien pour la vie au Canada. C’est une des meilleures valeurs que Boréal pourra vous transmettre afin de vous préparer pour votre vie personnelle ainsi que votre cheminement professionnel. »

La médaille académique de la Gouverneure générale a été décernée à Roxanne Daoust, du programme d’Éducation en services è l’enfance, Boréal en ligne. Cette distinction est octroyée à une étudiante ou à un étudiant à temps plein ayant obtenu la moyenne la plus élevée dans un programme dont la durée minimale est de deux ans et qui mène à un diplôme.

Le Collège Boréal a aussi décerné cette année un diplôme honorifique en affaires et services communautaires à Maxim Jean-Louis, président-directeur général de l’organisme Contact Nord. Sous sa tutelle, Contact Nord a su élargir une offre de programmes d’études postsecondaires disponible à distance et destinée aux personnes vivant en milieu rural.

Photo (Crédit : Collège Boréal) : Une cohorte impressionnante a gradué cette année au campus de Toronto.