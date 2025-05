Richard Caumartin

Le mois de juin amène avec lui des températures plus clémentes et lance la saison des festivals dans la grande région de Toronto. Pour les communautés francophones 2SLGBTQIA+ de l’Ontario, c’est le mois de la Franco Fierté qui en sera à sa 19e édition.

Pour célébrer en communauté, l’organisme FrancoQueer, en collaboration avec Pride Toronto, a concocté une sélection d’activités en personne et en virtuel pour rejoindre un maximum de personnes. L’ambassadrice francophone de Pride Toronto cette année est l’avocate de justice sociale, médiatrice et artiste Julie Lassonde. « Pour moi, il est important de valoriser les personnes de notre communauté 2SLGBTQIA+ qui ne se sentent pas complètement acceptées. Tous et toutes ont leur place parmi nous », affirme-t-elle.

Le lancement de la Franco Fierté aura lieu le samedi 31 mai à 18 h au restaurant O’Grady’s, sur la rue Church, avec une soirée karaoké francophone au rythme des chansons françaises dans une ambiance chaleureuse et inclusive.

Puis le 3 juin, un atelier en ligne sera présenté sur les bases pour comprendre la diversité affective, sexuelle et de genre. Il sera question des composantes de la diversité affective, sexuelle et de genre, des étiquettes identitaires représentées par le sigle 2SLGBTQIA+, des drapeaux associés aux communautés 2SLGBTQIA+, du respect de l’autoidentification et du phénomène d’étiquetage. Des questions quiz seront posées tout au long de l’atelier pour encourager la réflexion et la participation.

La même semaine, il y aura une activité de représentation Two-Spirit Pow-wow pour favoriser la découverte culturelle et l’apprentissage pour les personnes 2SLGBTQIA+ francophones, notamment les nouveaux arrivants, par une participation respectueuse et engagée au parc Downsview le 7 juin.

Au niveau scolaire, il sera question des enjeux entourant le respect et l’inclusion des élèves 2SLGBTQIA+ dans les écoles. Pour se faire, le 10 juin, ayant le privilège de côtoyer des partenaires francophones du secteur de l’éducation en Ontario, le Programme jeunesse de FrancoQueer convie la communauté pour une présentation Zoom sur le système scolaire provincial et les enjeux d’actualité dans la vie des jeunes 2SLGBTQIA+, y compris dans les écoles franco-ontariennes. Les projets chapeautés par le Programme jeunesse seront également présentés.

Toujours en ligne, le 18 juin, un atelier sur le dévoilement et les enjeux des personnes trans et non binaires sera proposé. Cette activité permettra aux participants de mieux comprendre les réalités intersectionnelles des personnes francophones nouvellement arrivées trans et non binaires. Les participants découvriront également des approches d’intervention culturellement adaptées pour les soutenir.

Le lendemain, FrancoQueer en collaboration avec la FARFO, offrira une soirée cocktail intergénérationnel conviviale pour favoriser les échanges, briser les barrières entre générations et offrir un moment agréable au restaurant O’Grady’s à 18 h.

Le 23 juin, un panel en ligne discutera des projets de recherche récents et en cours menés par l’équipe de FrancoQueer. Le public en apprendra davantage sur les motivations, les méthodes, et surtout, sur l’impact concret de ces études. Il y aura un espace de discussion sur les défis uniques liés à la recherche auprès des communautés 2SLGBTQIA+, et une exploration des pistes d’action concrètes pour les surmonter.

Finalement, le grand défilé de la Fierté avec FrancoQueer envahira les rues de Toronto le dimanche 29 juin à partir de 14 h au coin des rues Church et Gould, et sera suivi du spectacle « Scène Francophone » avec les prestations de DJ ESL, Jenna Seppa, Diana Sauss, Rosie Bourgeoise, Adrianna Exposé et Caligula au Rogers Community Stage au 78, rue Gould.