Cet été, le Musée royal de l’Ontario (ROM) invite les visiteurs à plonger au cœur de la nature en parcourant la fascinante exposition La Terre : Une expérience immersive afin d’explorer cinq écosystèmes qui feront appel à leur vue, leur ouïe et leur odorat. Conçue par le Studio Sensory Odyssey et réalisée en partenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle, à Paris, l’exposition est présentée au ROM du 1er juin 2024 au 12 janvier 2025.

Le public est convié à participer à une passionnante aventure : une lente descente à travers la canopée d’une forêt tropicale; un voyage dans des écosystèmes verdoyants où virevoltent des chauves-souris; une incursion dans les galeries souterraines grouillantes de vie; une promenade dans des prairies arides peuplées d’insectes et une randonnée dans le Grand Nord majestueux. La qualité exceptionnelle des images (haute définition 8 K), tournées expressément pour l’exposition à travers le monde en 2020 et 2021, plonge le visiteur dans le vif de l’action. Les paysages sonores, recréés à partir d’ambiances naturelles, et les effets olfactifs proposent une expérience sensorielle mariant poésie visuelle et technologie de pointe.

« Mes travaux de recherche me conduisent dans certaines des régions les plus éloignées de la terre, où je suis à même de constater l’empiètement sans cesse croissant de l’activité humaine dans les écosystèmes, affirme Nathan Lujan, conservateur associé des poissons et commissaire principale de la présentation de l’exposition au ROM. Le constat de fait à lui seul ne suffit pas pour redresser la situation. Nous devons entretenir une relation viscérale avec ces endroits et ces espèces afin de penser un nouvel avenir qui assurera leur protection. Voilà ce que représente pour moi La Terre : Une expérience immersive. »

Pleins feux sur les écosystèmes

Au cœur de la canopée – Le visiteur est invité à explorer une forêt tropicale composée d’une diversité d’arbres et de végétaux offrant un abri sécuritaire à une gamme étonnante d’animaux, dont des paresseux, des coléoptères rhinocéros, des boas arboricoles d’Amazonie et des lucioles. Les murs dans cette section sont recouverts d’écrans pour une expérience à 360 degrés. Immergé dans une enceinte végétale, le visiteur découvre un territoire qui assure le camouflage des animaux. La photographie accélérée permet au visiteur d’explorer la profusion de fleurs et de fruits de la forêt tropicale, ainsi que l’odeur ambiante du bois, de la végétation et des fruits.

Sur la piste des chauves-souris – Le visiteur pénètre dans l’univers de la sérotine commune, une chauve-souris insectivore vivant en forêt tempérée. L’expérience permet au public de comprendre le phénomène de l’écholocalisation. La projection de halos lumineux associés à des petits bruits aigus révèle les déplacements des chauves-souris à travers la forêt d’où émanent des senteurs de bois et d’écorce.

Un monde souterrain – Le visiteur s’enfonce sous la terre où il découvrira un univers d’organismes fascinants, mais trop souvent laissés pour compte qui participent à la fabrication du sol à travers un réseau de racines reliant arbres, plantes et champignons. C’est l’univers tempéré d’une multitude d’espèces : taupes, fourmis, vers de terre, acariens, bactéries, protozoaires et nématodes. Ensemble, ils contribuent à nourrir la végétation en surface. De minuscules animaux font leur apparition et des chapeaux de champignons émergent de leur masse fongique souterraine. Les images de ce monde caché s’accompagnent de sons évocateurs et des odeurs de terre retournée.

Les insectes des prairies – La projection grand format permet au visiteur d’explorer la richesse de la faune et de la flore des prairies. Il assiste à un ballet où se mêlent papillons, demoiselles, abeilles, mais aussi pucerons, coléoptères, araignées et mantes religieuses. Le tout accompagné d’odeurs de fleurs, de miel et d’herbes fraîches.

Aux confins de la Terre – Le visiteur est transporté au cœur du majestueux Groenland, où il découvrira des espèces qui ont su s’adapter aux milieux polaires extrêmes : renards arctiques, phoques, baleines à bosse et oiseaux migrateurs (mergules nains et sternes). Une projection panoramique à 180 degrés plonge le visiteur dans de vastes paysages balayés par le vent où il peut humer l’air salin arctique.

Fort du succès retentissant de l’accès gratuit à son rez-de-chaussée, le ROM annonce le retour du programme. Du 2 juillet au 2 septembre, les visiteurs bénéficieront de l’accès gratuit aux galeries de Premiers Peuples, de la Chine et de la Corée, ainsi qu’à des spectacles et des activités interactives pour les enfants. Durant cette période, le Musée sera ouvert 7 jours sur 7. Les expositions La Terre : Une expérience immersive et Chats sauvages ne sont pas comprises dans la visite gratuite du rez-de-chaussée.

Le ROM de Nuit, l’événement mensuel du Musée à l’intention des personnes de 19 ans et plus à la recherche de musique éclectique, d’arts visuels, de spectacles et de boissons et bouchées hors du commun, comprendra l’accès à l’exposition La Terre : Une expérience immersive.

Crédit photo : Écosystème forestier, © ArtScience Museum, 2023