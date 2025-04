Richard Caumartin

L’Alliance française de Toronto (AFT) proposait, le mercredi 26 mars, une immersion dans le monde musical et intime de Jeanne Côté, étoile montante de la scène pop-folk québécoise qui y présentait son premier album Suite pour personne en live. Accompagnée sur la scène du théâtre Spadina par un percussionniste, une bassiste et un guitariste, la chanteuse et pianiste accomplie a transporté l’auditoire dans son univers sensible et profondément touchant.

« Chers amis, c’est un plaisir de vous accueillir ce soir pour le concert de Jeanne Côté qui vient clore en beauté la programmation de l’AFT pour la Semaine de la Francophonie de Toronto, semaine qui célèbre la diversité culturelle et linguistique de notre communauté francophone, déclare en introduction le directeur général de l’organisme, Pierre-Emmanuel Jacob. Nous sommes fiers d’offrir une scène aux talents de la Francophonie et contribuer ainsi à la diffusion de la culture francophone sous toutes ses formes. »

Gagnante de la 27e édition du concours Les Francouvertes, Jeanne Côté invite son public à découvrir un univers folk-pop ancré dans le piano où la voix et les textes prennent toutes leurs dimensions. « Son premier album explore avec finesse et beaucoup d’émotion les différents visages de la solitude et des repaires d’une jeunesse en quête de sens. Elle nous promet une soirée riche en émotions et en découvertes », ajoute M. Jacob.

Ses textes sont sensibles à une jeune génération en quête d’identité, de découverte de soi. Ajoutez à cela une musique un peu folk et groove, ce premier album s’inspire des points de rupture et de rencontre qui dessinent les trajectoires humaines, le parcours imprévisible vers la légèreté.

Originaire de Petite-Vallée, en Gaspésie, fille d’une mère passionnée de musique, on peut dire que Jeanne Côté a « le vent dans les voiles ». Elle vient tout juste de lancer, le 28 février, un deuxième album intitulé Nos routes pleines de branches. Contrairement à son premier qui aura pris quatre ans à écrire et produire, celui-ci n’a pris qu’un an et demi. L’autrice-compositrice-interprète a dit le jour du lancement en conférence de presse qu’elle « aime ça quand c’est chaotique, si je me retrouve sur une ligne droite, je m’ennuie. Je suis prête à rencontrer des branches, mais aussi à prendre des embranchements, à faire des détours ».

L’artiste a une sensibilité particulière lorsqu’elle livre un texte et sa musique sur scène. À l’Alliance française, plusieurs sont restés étonnés de l’intelligence de ses textes, le sens de ses mots qui se transmettent aussi bien à la nouvelle génération.

Certes, cette première présence à Toronto aura permis au public de se laisser séduire par ses textes et découvrir une musique qui se démarque des styles plus modernes et synthétisés. Un beau moment musical au théâtre Spadina.

Photo : Jeanne Côté et ses musiciens