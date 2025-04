Richard Caumartin

Le Conseil des organismes francophones de la région de Durham (COFRD) tenait à souligner l’apport exceptionnel de personnes qui ont façonné le parcours de l’organisme et l’histoire de la francophonie locale lors de son gala 40e anniversaire tenu le 21 mars au Centre des congrès d’Oshawa.

L’histoire de l’organisme est remplie de souvenirs inoubliables et surtout de personnes courageuses et déterminées à faire une différence dans leur communauté pour assurer la pérennité de la francophonie dans la région. Incorporé le 29 octobre 1984, le COFRD a réellement commencé à partir d’un bureau situé au centre communautaire L’Amicale en 1988 alors que l’organisme était en période de croissance et de développement.

Parmi les jalons importants, il y a eu la mise en place du centre d’emploi et de la librairie francophone en 2003, la formation de la troupe de théâtre Le Trait d’union en 2005, et les deux assemblées générales extraordinaires à L’Amicale, le 26 octobre 2006, où le COFRD et L’Amicale ont décidé d’un commun accord de se dissocier et de former deux entités distinctes. En 2007, le COFRD déménage dans ses propres locaux au 57, rue Simcoe Sud à Oshawa et, en 2011, les services d’établissement pour les immigrants francophones sont mis en place.

Cette histoire a été racontée dans une vidéo commémorative présentée au gala et dans laquelle se retrouve des témoignages des artisans de la réussite de cette communauté.

Mot de la présidente : Wilhelmine Babua

C’est avec une immense fierté que nous célébrons les 40 ans du Conseil des organismes francophones de la région de Durham (COFRD). Cet anniversaire symbolise quatre décennies d’engagement, de défis surmontés et de victoires partagées. Maintenir et faire grandir un organisme francophone en milieu minoritaire est un défi constant, mais grâce à la vision de nos fondateurs et au travail acharné de ceux qui leur ont succédé, le COFRD est devenu un pilier de notre communauté.

Je tiens à rendre hommage aux présidentes et présidents qui m’ont précédée, soit Linda Jetté, Daniel Portelance, Didier Luchmun, Marcelle Jomphe et Michel Lisi, pour ne citer que ceux-là, dont le leadership a façonné l’organisme que nous connaissons aujourd’hui. Notre mission demeure claire : rassembler, soutenir et promouvoir la communauté francophone de Durham. À travers nos services et initiatives, nous veillons à ce que chaque francophone, quel que soit son parcours, trouve sa place et sa voix.

Je souhaite également saluer notre nouvelle directrice générale, Boluwa Massina qui, en moins d’un an, a relevé le défi de cet anniversaire avec brio, accompagnée de son équipe dynamique. Cette semaine de festivités a débuté avec une conférence inspirante sur le thème Durham : héritage et avenir francophone, suivie d’un gala exceptionnel et d’un spectacle à la salle Olga Lambert de l’école Saint-Charles-Garnier.

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui font vivre le COFRD : mes collègues du conseil d’administration Monique Agbodjalou, Manon Bélanger, Michel Boileau, Hélène Boudreau, Maryem Chajar, Pierre Djungandeka, Alexis Maquin, Blaise Nengo et Gilbert Ng’uessan ainsi que nos bénévoles, employés, partenaires et bailleurs de fonds. Ensemble, nous avons écrit ces 40 premières années, et ensemble nous construirons les 40 prochaines.

Levons nos verres à la francophonie, à la solidarité et à l’avenir du COFRD!

Mot de la directrice générale : Boluwa Massina

Lorsque j’ai pris mes fonctions il y a moins d’un an, j’ai hérité d’un projet ambitieux : organiser les 40 ans du COFRD. Ce défi, bien que colossal, s’est transformé en une véritable aventure humaine extraordinaire, portée par l’engagement et la passion de toute une équipe. Voir notre communauté rassemblée le soir du gala m’a remplie de fierté et d’émotion.

Quarante ans d’histoire, c’est un héritage à célébrer. C’est aussi la preuve que, malgré les défis d’un milieu minoritaire, la francophonie à Durham est forte, résiliente et vibrante. Cet anniversaire n’aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de nos précieux partenaires et commanditaires, que je remercie du fond du coeur. Leur appui est essentiel à la réussite du COFRD et à l’épanouissement de notre communauté.

Je souhaite également rendre hommage aux directrices et directeurs généraux qui m’ont précédée, en particulier Élaine Legault et Chantal Bazinet, dont le travail et la vision ont permis au COFRD de grandir et de s’ancrer durablement dans notre communauté.

Le COFRD est bien plus qu’un organisme francophone à Durham : c’est une famille, un espace de solidarité où chaque voix francophone trouve sa place. Aujourd’hui, nous ne nous contentons pas de regarder en arrière avec fierté, nous regardons aussi vers l’avenir avec ambition. Nous continuerons à innover, à renforcer nos actions et à bâtir une communauté toujours plus forte et inclusive.

Enfin, je tiens à exprimer ma reconnaissance à toute l’équipe du COFRD, aux membres du conseil d’administration pour leur confiance à mon endroit, aux bénévoles et à tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à la vitalité de notre organisme. Ce 40e anniversaire est une belle preuve que nous sommes plus unis que jamais, et je suis convaincue que l’avenir du COFRD s’annonce encore plus brillant.

Photo : Didier Luchmun reçoit le Prix Inclusion et diversité francophone pour son engagement bénévole. De gauche à droite : Whilhelmine Babua (COFRD), M. Luchmun, Marcellin Kwilu Mondo (Csc MonAvenir) et Boluwa Massina