Comme chaque année, la communauté francophone de Toronto s’est rassemblée le 20 mars pour célébrer la Journée internationale de la Francophonie. À 11 h, sur l’esplanade de l’hôtel de ville, dignitaires et membres des communautés francophones ont participé au lever du drapeau de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), un geste symbolique qui unit les 70 États et gouvernements membres autour de la langue française et de la diversité culturelle.

L’événement a été marqué par la présence de la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, et de la mairesse de Toronto, Olivia Chow, invitées d’honneur de cette cérémonie. Depuis 1988, le drapeau de l’OIF est hissé dans plusieurs villes à travers le monde pour souligner l’importance de la Francophonie et renforcer les liens entre ses communautés.

À Toronto, les célébrations se sont poursuivies en soirée au campus du Collège Boréal, où la diversité et la vitalité de la francophonie ontarienne ont été mises à l’honneur dans une ambiance conviviale.

Photo (Crédit : Zolen Jolene) : (en haut à droite) Les dignitaires hissent le drapeau de l’OIF.