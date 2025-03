Richard Caumartin

La Société économique de l’Ontario recevait, le 19 mars, ses employés de partout dans la province ainsi que la communauté à l’hôtel Pantages de Toronto pour une soirée de réseautage et une conférence intitulée « Actualité et analyse stratégique du paysage politique, impact et enjeux pour la communauté et les organismes francophones ».

Présenté dans le cadre de la Semaine de la Francophonie, cet événement a réuni des représentants de divers organismes francophones de la région afin de « favoriser le dialogue et le renforcement des collaborations ». La gestionnaire des communications de la SÉO, Nadia Jacquemet, animait la soirée et a cédé la parole à la présidente de l’organisme, Cathy Modesto. Cette dernière a souligné la présence de certains invités dont Paul Dubé (ombudsman de l’Ontario), Anne-Sophie Leduc (directrice des Services en français au Bureau de l’ombudsman), et Stéphane Sarrazin (adjoint parlementaire à la ministre associée des Petites Entreprises et à la ministre des Affaires francophones).

« Votre engagement et votre collaboration sont essentiels pour bâtir une économie francophone forte et résiliente, indique Cathy Modesto. Depuis la création de la SÉO, nous croyons fermement que le dynamisme économique de nos communautés passe par l’innovation, l’accompagnement et la collaboration. C’est pourquoi nous œuvrons chaque jour à créer des opportunités, à bâtir des ponts entre les divers acteurs économiques et à renforcer la vitalité de la communauté francophone en Ontario. Cette francophonie est riche et diversifiée. Elle est composée de personnes aux origines multiples, aux talents exceptionnels. C’est une force qui fait de notre communauté un moteur essentiel du développement économique, social et culturel de la province.

« Ce soir, nous célébrons cette richesse et réaffirmons notre engagement collectif à faire rayonner la communauté franco-ontarienne. Le Mois de la Francophonie est une occasion précieuse de mettre en lumière les contributions des francophones à la prospérité de notre province. C’est en unissant nos forces que nous assurerons un avenir florissant pour nos communautés. »

S’en sont suivies une période de réseautage et les allocutions de Paul Dubé et Stéphane Sarrazin. Par la suite, la conférence de Stewart Kiff, président de Solstice Affaires publiques, sur le visage de la politique actuelle d’abord en Ontario, puis au Canada a commencé. « Nous sommes dans une période très mouvementée et de changements importants dans le monde politique », affirme M. Kiff. Il a parlé de l’élection du nouveau premier ministre du Canada, Mark Carney, puis a décortiqué le nouveau cabinet de Doug Ford.

« M. Ford a décroché un troisième gouvernement majoritaire successif, ce qui est rare et une consolidation de la majorité progressiste-conservatrice comparativement à l’élection de 2022. Le taux de participation des électeurs (45 %) était aussi plus élevé que lors de l’élection précédente. Ce résultat affecte ce qui se passe à l’heure actuelle au fédéral », assure le conférencier.

Il a expliqué que deux facteurs importants ont changé l’opinion des électeurs pour les prochaines élections fédérales. Le premier facteur a été la démission surprise de Justin Trudeau, et le second, un gouvernement majoritaire conservateur en Ontario. Selon un récent sondage, les Libéraux remporteraient le prochain scrutin fédéral loin devant les Conservateurs, ce qui n’était pas la tendance avant la démission de M. Trudeau. Avec la nomination de Mark Carney, les Ontariens auraient tendance à voter Libéral pour éviter d’avoir deux gouvernements conservateurs en place. Bref, des renseignements intéressants qui expliquent les tendances et l’atmosphère politique dans laquelle se retrouve la population actuellement.

Photo : Des participants au cocktail de la SÉO