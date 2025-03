Le 19 mars, la lieutenante-gouverneure de l’Ontario a accueilli une rencontre exceptionnelle autour de la lecture et la culture littéraire. Edith Dumont a reçu dans ses appartements une soirée littéraire francophone du Club de lecture inclusif (CLIN), organisée par le Salon du livre de Toronto (SLT), en partenariat avec le Consulat général de France.

Cet événement était une exploration du Prix Goncourt et des clubs de lecture, et deux panels d’invités ont rythmé cette soirée avec une analyse de Madelaine avant l’aube de Sandrine Collette, finaliste du Choix Goncourt Canada, animée par Grodek Elzbieta.

La discussion a réuni Maria Luisa Gherghel et Céline Assaf, étudiantes et membres du club de lecture Les Onze de l’Université McMaster, ainsi que Steve Junior Kawe Kamdje et Paule Véronique Fouda, étudiants de l’Université de l’Ontario français et membres du CLIN.

Par la suite, il y a eu une réflexion sur l’importance des clubs de lecture comme espaces d’échange et de partage, animée par N’deye-Arame Kebe avec Eunice Boué, directrice générale du Salon du livre de Toronto, Espoir Masiala, étudiant à l’Université de l’Ontario français et président du CLIN, ainsi que Mya B. et Ana Vasile, étudiantes et membres du club de lecture Les Onze de l’Université McMaster. La soirée littéraire a pris fin avec la lecture de poèmes de quelques auteurs de la région, dont la jeune Sophia Leopold-Muresan qui a également joué du saxophone.

Source et photos : SLT

Photo : Edith Dumont (au centre) entourée de représentants d’organismes commanditaires de la Semaine de la Francophonie et de participants.