Le drapeau franco-ontarien souffle ses 50 bougies cette année et, pour marquer l’occasion, Edith Dumont, lieutenante-gouverneure de l’Ontario, agira à titre de marraine honorifique des célébrations. Une reconnaissance symbolique qui souligne l’importance de cet emblème pour la communauté francophone de la province.

Hissé pour la première fois le 25 septembre 1975 à l’Université de Sudbury, le drapeau franco-ontarien est devenu au fil des décennies un symbole de ralliement et de fierté. « Le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien est un jalon historique de notre parcours collectif. C’est une célébration de notre passé, une reconnaissance de notre présent et un engagement pour notre avenir », affirme Peter Hominuk, directeur général de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.

Les festivités s’échelonneront tout au long de l’année, et les organisateurs invitent la population à prendre part aux différents événements prévus. Le logo officiel du 50e anniversaire, dévoilé le 20 mars, servira de repère visuel pour marquer cette année de célébrations.

« C’est parti pour une année de festivités! Rendez-vous à Sudbury le 25 septembre pour le lever du drapeau à l’Université de Sudbury, là où tout a commencé en 1975. En soirée, le Banquet des Franco-Ontariens de l’ACFO du Grand Sudbury se tiendra au Collège Boréal », précise Joanne Gervais, directrice générale de l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO) du Grand Sudbury.

Pour Serge Miville, recteur de l’Université de Sudbury, cette commémoration est une occasion de réaffirmer l’engagement des francophones envers leur identité et leur avenir. « Ce drapeau est le symbole rassembleur d’une société engagée dans le développement du fait français et de l’Ontario dans son ensemble », souligne-t-il.

De son côté, la lieutenante-gouverneure Edith Dumont voit dans cette année un moment privilégié pour mettre en lumière la richesse de la francophonie ontarienne. « Le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien est une occasion de célébrer une francophonie vivante et plurielle, ancrée dans tous les aspects de notre société, de l’éducation à la culture, des affaires aux services publics. Ce symbole reflète la force de notre langue et de notre communauté, unies par l’histoire et tournées vers l’avenir, exprime-t-elle.

« Je suis ravie de parrainer ces célébrations qui rappellent que notre diversité est une richesse et que, ensemble, nous bâtissons une province forte, bienveillante et ouverte sur le monde », a déclaré l’honorable Edith Dumont.

Les organisateurs encouragent les citoyens à partager leurs initiatives locales en lien avec cette commémoration. Une manière de faire de cet anniversaire un événement marquant pour toute la province et au-delà.

Photo : Un symbole rassembleur de la Francophonie ontarienne