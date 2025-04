À l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, célébrée le 20 mars, la ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Caroline Mulroney, a réaffirmé l’importance de la communauté francophone pour la prospérité et le dynamisme de la province.

« Les francophones sont un atout essentiel pour l’Ontario. Leur contribution dépasse nos frontières et participe à l’influence et à la croissance de la Francophonie à l’échelle mondiale », a souligné la ministre.

Avec plus de 30 000 entreprises francophones, un chiffre en constante augmentation, cette communauté joue un rôle clé dans l’économie ontarienne. Ces entreprises favorisent la vitalité économique de la province et ouvrent de nouvelles perspectives commerciales, tant au Canada qu’à l’international.

L’Ontario, qui détient le statut de membre observateur au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie, renforce également ses relations avec les autres États membres. En 2024, le commerce total entre l’Ontario et les pays de la Francophonie s’est élevé à près de 30 milliards $ CAN, illustrant le dynamisme économique de la province et le rôle moteur de sa communauté francophone.

La ministre a également souligné l’engagement du gouvernement provincial envers l’éducation et l’entrepreneuriat en français, en phase avec le thème de cette année : « Je m’éduque donc j’agis ». Elle a rappelé que ces investissements permettent de préparer les jeunes aux emplois de demain et de consolider la place du français en Ontario.

« Ensemble, nous honorons la Francophonie et ses contributions exceptionnelles, qui font de l’Ontario un endroit privilégié pour vivre, travailler et élever une famille », a conclu Caroline Mulroney.

Photo (Gouv. de l’Ontario) : La ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney (au centre) accompagnée de Doug Ford et Edith Dumont lors de la récente assermentation du cabinet ministériel à Queen’s Park