Christiane Beaupré

Le Salon de vie active pour les aînés, organisé par Retraite active de Peel et Centres d’accueil Héritage (CAH), s’est tenu le mercredi 19 mars au Centre communautaire Frank McKechnie à Mississauga. Placé sous le thème « Aîné.e.s en action et en santé », l’événement a rassemblé environ 70 participants de 55 ans et plus ainsi qu’une quinzaine d’organismes proposant des services aux francophones, dont l’Entité3, la FARFO, le Centre francophone du Grand Toronto et Oasis Centre des femmes.

Fabien Schneider, directeur général adjoint de CAH, a ouvert la rencontre en présentant les exposants et en expliquant les aspects logistiques. La journée a débuté par une session de renforcement musculaire animée par Patrick Padja, du centre communautaire Wellfort, suivie d’un moment de rigolothérapie.

Carl Bouchard, commissaire aux services en français de l’Ontario, était le premier conférencier. « Il est primordial d’augmenter la prestation des services en français dans Peel », a rappelé Carmen Gauthier (RAP) en le présentant. M. Bouchard a expliqué son rôle, exhortant les participants à signaler les lacunes en matière de services. Il a aussi répondu à des questions sur la Loi sur les services en français et la désignation de certaines municipalités pour garantir une meilleure offre.

Après le lunch, une table ronde sur le vieillissement actif a réuni Barbara Ceccarelli (CAH), Michel Tremblay (FARFO), Mireille Irakoze (Société Alzheimer de Durham) et Aliou Sène (Centre de toxicomanie et de santé mentale), sous la modération de Geneviève Quintin (CNFS-Glendon). Les discussions ont abordé les bienfaits de l’activation cognitive et physique, l’accès aux services en français, le soutien à domicile et l’accompagnement des aidants. Les participants ont pu poser des questions sur ces enjeux.

Le débat a aussi mis en lumière les défis particuliers à Peel, où les services en français restent limités. Les panélistes ont souligné la nécessité d’une meilleure coordination entre les organismes, d’une centralisation des services linguistiques et d’une adaptation des ressources aux besoins des francophones. Ils ont recommandé de renforcer les collaborations entre organismes francophones et anglophones, de mieux faire connaître les services existants et d’accroître la présence de professionnels francophones dans la santé et les services sociaux.

Après la pause, l’après-midi a été marqué par trois activités interactives. Nicolas Bézier a proposé une séance de dramathérapie visant à stimuler la créativité et l’expression des émotions. Karine Reimer a animé une session de yoga sur chaise pour favoriser la souplesse et la détente musculaire. Enfin, Linda Lim a dirigé une session de danse en ligne de 20 minutes, offrant un moment convivial et social aux participants.

Avant la clôture du Salon, Lorraine Gandolfo (RAP) et Fabien Schneider (CAH) ont remercié les participants et exposants pour leur engagement envers le bien-être des aînés francophones. « C’était une première et ce fut une réussite, car on reconnaît l’importance des aînés dans Peel et la nécessité d’améliorer l’accès aux services en français », a fait valoir Mme Gandolfo, en entrevue.

Ce Salon a non seulement informé et sensibilisé sur les enjeux du vieillissement en français, mais a aussi encouragé la mobilisation pour une reconnaissance accrue des besoins des aînés francophones de Peel.

Photo : Des membres de RAP, CAH et les panélistes