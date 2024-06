L’Entité 3 et Santé Ontario, en partenariat avec le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT), Centres d’accueil Héritage (CAH), Women’s College Hospital – Toronto Academic Pain Medicine Institute (TAPMI), l’Équipe de santé familiale Credit Valley, le Centre de santé communautaire Rexdale et The Access Point, invitent la communauté francophone du Grand Toronto à participer à un forum le 3 juin sur l’offre active des services de santé en français dans la région.

Modérée par Florence Ngenzebuhoro, la rencontre permettra aux participants – autant des membres de la communauté francophone que des prestataires de soins de santé, des décideurs politiques et des dirigeants d’organismes – d’échanger avec des fournisseurs bilingues engagés à servir les francophones, et d’en apprendre sur les services disponibles et sur la façon d’y avoir accès.

Cet événement vise également à renforcer la collaboration et à créer un dialogue direct entre les prestataires de soins bilingues et la communauté francophone tout en encourageant une meilleure collaboration entre les acteurs impliqués dans la planification et la prestation de ces services afin de faciliter la mise en oeuvre de l’offre active.

Le forum se déroulera de 17 h 30 à 20 h à l’auditorium du Women’s College Hospital (76,rue Grenville à Toronto). Pour s’inscrire : https://forms.office.com/r/1QCvKEwELh.

L’Entité 3 et Santé Ontario ont entrepris des efforts pour informer, sensibiliser, former et accompagner les fournisseurs de services pour rendre l’offre active disponible. La navigation du système de santé demeure cependant un défi pour les francophones, surtout pour accéder aux services en français. En 2023, le CFGT et CAH, en partenariat avec les Entités 3 et 4, ont lancé un projet pour aider les francophones du Grand Toronto à naviguer plus facilement dans le système.

Le 9 septembre dernier, l’Entité 3, en partenariat avec le Centre de santé communautaire de Rexdale, a mis sur pied un partenariat communautaire pour encourager les francophones à exercer leurs droits linguistiques en matière de santé par le biais de la demande active et l’utilisation des services disponibles. Les résultats de ce partenariat ont d’ailleurs été divulgués le 5 mars 2024.

Par le biais de ce forum, l’organisme vise à faciliter le dialogue entre les prestataires bilingues et la communauté francophone, afin de créer des synergies innovantes, simplifier la navigation du système de santé et améliorer l’accès aux services de santé en français.

Source : Entité 3