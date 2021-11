Le 11 novembre en matinée, la Table de concertation de Peel-Dufferin-Halton se réunissait virtuellement. C’est après une longue absence que les représentants d’organismes francophones de ce territoire ont à nouveau eu l’occasion de se rencontrer puisqu’il n’y avait pas eu de réunion en septembre, tout le monde étant alors trop occupé.

Arwinder Kaur, coprésidente, a animé une rencontre à l’ordre du jour on ne peut plus légère puisque seule la présentation des organismes et leurs activités passées et à venir ont, au bout du compte, occupé le temps que les participants ont passé ensemble.

En termes d’organismes, certains sont bien connus de la communauté de langue française : le Conseil scolaire Viamonde, le Conseil scolaire catholique MonAvenir, le Collège Boréal et le Réseau en immigration francophone n’ont ainsi plus besoin de présentation.

D’autres gagneraient à être connus. Des représentantes du Centre de la famille ON y va Bridgeway ont ainsi expliqué comment les parents et les enfants de la région de Peel y sont desservis avec sa gamme d’activités. Un employé du Centre ontarien de prévention des agressions a également rappelé le vaste champ d’intervention qui échoit à cet organisme.

Alors que la santé a occupé l’avant-plan de l’actualité depuis bientôt deux ans, il est bon de rappeler que les francophones de Peel, Dufferin et Halton disposent de services à cet égard, notamment avec l’Équipe de santé familiale Credit Valley.

Le centre de santé communautaire Wellfort met également la main à la pâte à ce chapitre, notamment en ce qui touche aux activités destinées aux aînés. À ce propos, l’Entité 3, veut rejoindre les francophones de 55 ans et plus qui résident dans Peel par le biais d’un sondage dont la date limite est le 19 novembre et qui porte sur leurs besoins en santé.

En conclusion de ce tour de table, Arwinder Kaur a évoqué qu’elle aimerait que des personnalités viennent partager avec le groupe leur expertise sur sujet. Cela pourrait peut-être stimuler la participation aux rencontres qui semblent avoir perdu de leur souffle cette année.