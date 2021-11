Les boissons énergisantes sont très populaires chez les jeunes, mais le sont-elles à leur détriment? Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) explore la question avec son atelier informatique animé par Henri Rakotoarimanga, infirmier praticien, et Alice Lin, diététiste communautaire.

« Il faut bien faire la différence entre les boissons énergisantes à caféine et les boissons énergétique ou sportive », explique Mme Lin. Les premières à se retrouver sur le marché étaient celles sportives telles que Gatorade et Powerade. Elles aident à remplacer les électrolytes et les glucides perdus pendant de l’exercice physique de haute intensité. Malgré leur quantité souvent élevée de sucre, elles ne semblent pas trop alarmantes selon les propos de l’atelier.

Par contre, la consommation chez les jeunes des boissons énergisantes du type Red Bull, Monster ou Rockstar semble causer problèmes et inquiétudes. Ces boissons promettent un gain d’énergie immédiat, une augmentation de la performance et proposent même un goût alléchant.

« Trente et un pour cent des adolescents consomment des boissons énergisantes, parfois jusqu’à trois par jour », affirme M. Rakotoarimanga. Malheureusement, cette régularité peut entraîner une dépendance avec des risques associés de gain de poids, d’hypertension, de diabète et d’insomnie. « Une dépendance s’observe rapidement après seulement quelques jours d’utilisation continue à travers une tolérance, un sevrage ou même des sacrifices à son style de vie pour boire les boissons », précise l’infirmier du CFGT.

La caféine, elle, en trop grande quantité, entraîne parfois l’irritabilité, des tremblements et des palpitations. Elle devient d’ailleurs dangereuse pour les jeunes lorsqu’une grande quantité est prise d’un coup.

« D’ailleurs, Santé Canada déconseille aux enfants d’ingérer de la caféine. Cependant, comme elle se retrouve dans certains aliments pour enfants tels que le chocolat, Santé Canada a développé des doses maximales recommandées pour les plus jeunes », ajoute Mme Lin.

Alors, comment remplacer ces boissons à la caféine par une alternative plus saine? La diététiste Alice Lin recommande l’eau de coco comme boisson rafraîchissante énergisante. Pauvre en sucre, elle contient une quantité importante d’électrolyte. Attention de prendre la boisson sans sucre ajouté!

Le jus de fruits et le lait au chocolat demeurent tout de même une meilleure alternative aux boissons énergisantes. Un jus de cerise acidulé est une option proposée par les conférenciers. « Le smoothie fait maison avec de vrais fruits et légumes est vraiment excellent, car ce sont les aliments entiers qui sont les plus nutritifs naturellement », conclut Mme Lin.