En 1921, une équipe de chercheurs canadiens à Toronto découvre la molécule de l’insuline et déclenche un siècle d’innovations révolutionnaires dans les soins du diabète qui sauvent d’innombrables vies.

En 1922, la première vie est sauvée, celle d’un petit garçon âgé de 14 ans. Lorsqu’il reçoit une injection (au début, un liquide brun visqueux), son taux de sucre chute.

En 1946, la science trouve une façon pour que les injections d’insuline durent plus longtemps. Les personnes diabétiques doivent se piquer moins souvent.

Dans les années 1960, on parvient à différencier le diabète de type 1 de celui de type 2.

Le premier, qui représente environ 10% des cas, est une maladie auto-immune. Les cellules s’attaquent à la production d’insuline du pancréas. Le deuxième type afflige des gens qui résistent à leur insuline à différents niveaux. Largement liée à l’épidémie d’obésité, sa prévalence a considérablement augmenté et est souvent déclenchée par la prise de poids ainsi qu’une prédisposition génétique.

Dr Ronald Goldenberg est un endocrinologue consultant au North York General Hospital à Toronto et au LMC Diabetes & Endocrinology à Thornhill. Il se spécialise en études du système endocrinien, de glandes et d’hormones, notamment la production d’insuline et la condition du pancréas.

« À ce jour, l’insuline est encore la seule thérapie principale disponible pour la population diabétique. À cela s’ajoutent d’autres traitements en conjonction avec l’insuline.

Avant 1921, les personnes diagnostiquées diabétiques pouvaient succomber à la maladie après quelques semaines », explique-t-il en entrevue. La découverte de l’insuline a d’ailleurs gagné le Nobel de médecine en 1923.

Dans son travail, Dr Goldenberg s’efforce de traduire les recherches complexes en jargon compréhensible pour les patients et le personnel infirmier.

« Depuis la découverte de l’insuline, il y a continuellement d’énormes avancées. Nous avons découvert comment faire une production en série de l’insuline avec des cellules de levure, ainsi que la modifier pour qu’elle soit de plus en plus sécuritaire. C’est remarquable » partage-t-il.

En 2019, une des injections pour le diabète de type 2 devient disponible sous forme de comprimé, un soulagement pour plusieurs membres de la communauté. « Le traitement GPL-1 est le médicament oral le plus efficace sur le marché. Il contrôle le glucose et aide à la perte de poids, un aspect important pour les diabétiques de type 2 », affirme le spécialiste.

Au fil des 100 dernières années, la qualité de vie des diabétiques s’est considérablement améliorée et ce n’est certes pas fini. Les 100 prochaines années nous réservent sûrement d’autres belles découvertes.

(Photo : Pexels)