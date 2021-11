Il fait noir de bonne heure depuis quelques semaines. Serait-ce le moment idéal pour se plonger dans des histoires cinématographiques ou s’ouvrir aux réalités différentes des nôtres partout à travers le Canada?

L’Office national du film (l’ONF) possède une banque remplie de courts et de longs métrages qui touchent les thèmes les moins discutés par la société canadienne et les offre gratuitement. En voici huit proposés pour aider ceux qui ne savent pas par où commencer.

Réalisé par Hannah Cheesman, La vie après la vie de Colm Feore est une vitrine de cinq minutes humoristique qui célèbre le Prix de la réalisation artistique du gouverneur général offert à M. Foere en 2019. Carolyn Taylor (Baroness Von Sketch Show) ainsi que Colm Feore (Bon Cop Bad Cop) sont en vedette.

Il y a toujours des cyclistes qui continuent à faire du vélo durant l’hiver. Le court métrage Guerrière des neiges présente le portrait d’une jeune femme coursière de vélo à Edmonton, en Alberta.

Appelez-moi Skylar peint le portrait d’une adolescente transgenre. Le court métrage réalisé par Rachel Bower relate l’histoire émouvante de Skylar, adolescente de 14 ans qui pose un regard perspicace rempli d’honnêteté et de dignité face à sa réalité de jeune fille transgenre au seuil de la puberté.

Jay Cardinal Villeneuve est le réalisateur du film Retour à Holy Angels, un aperçu cinématographique de la réalité qu’a vécue Lena Wandering Spirit à un pensionnat autochtone dans les années 1960. Mme Lena raconte son histoire de façon percutante avec une touche de légèreté.

C’est un Canadien célèbre, mais ce court métrage révèle d’autres vérités méconnues de l’artiste Michael Bublé. Audacieux est un aperçu du chanteur crooner à travers les yeux de la réalisatrice Janice Zolf.

Daniel Schubert visite sa grand-mère, une survivante de l’holocauste, pour lui parler de son passé et de sa nouvelle vie à Winnipeg. Martha est le portrait d’une femme de 90 ans, tenace survivante aux mauvais tournants que la vie lui a lancés.

Savez-vous d’où vient le fromage d’OKA? La majeure partie du produit est fabriqué au Canada, dans certains monastères, avec une recette et des bactéries qui datent du XVIIe siècle. Le réalisateur Yves Étienne Massicotte raconte l’histoire exceptionnelle de la production artisanale du fromage dans son court métrage Le Secret d’un moine.

Le Mal du siècle de Catherine Lepage est une œuvre dans laquelle une jeune femme tente de se décrire avec passion. Pourtant, la narration visuelle montre le contraire de ses paroles et relate la pression que cause le perfectionnisme et l’hyper performance.

Ces films sont disponibles gratuitement, avec sous-titres au besoin, sur le site de l’ONF.