Les membres de la Table de concertation de Peel-Halton se sont réunis virtuellement le jeudi 27 mai pour échanger des idées sur la restructuration des comités de la Table. La rencontre était animée par les coprésidentes Émilienne Mondo d’ACCES Employment et Arwinder Kaur du Conseil scolaire Viamonde.

« De nouvelles personnes s’ajoutent à la Table et il serait avisé de faire une restructuration pour définir le mandat des différents comités et leur composition », a dit d’entrée de jeu Mme Mondo. Il y a cinq comités au sein de ce groupe, soit Développement économique, Santé, Aînés, Immigration et familles. Un document préparé par l’Entité 3 a été présenté comme exemple de sujets à définir pour structurer la Table de concertation.

Il s’agit du contexte actuel de chaque comité, sa raison d’être, ses objectifs, ses membres, son fonctionnement, la fréquence et le mode des rencontres. Les participants ont discuté du document et s’en serviront pour la suite. Quelques modifications seront apportées au mandat, à la raison d’être et aux objectifs suggérés pour chacun des comités.

Puis, une discussion a eu lieu sur la représentation du comité « Aînés » à la Table puisqu’il y a plusieurs groupes et organismes qui proposent des activités ou services pour cette clientèle, notamment le Club du Bel Âge du Cercle de l’amitié, Retraite active, l’Entité 3 et le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT). Les coprésidentes ont invité les groupes offrant des services aux aînés de déterminer les rôles de chacun au sein du comité.

Lors du tour de table, le Cercle de l’amitié, représenté par Dan Zein, a annoncé une programmation sur le vieillissement en santé au cours de laquelle les membres de l’organisme bénéficieront de plusieurs ateliers en ligne sur le sujet. Le Cercle présentera aussi un spectacle en ligne à la mi-juin avec le Métis Michel Payment pour célébrer le Mois national de l’histoire autochtone. Le 21 juin 2021 marque le 25e anniversaire national de la célébration du patrimoine, des diverses cultures et des réalisations remarquables des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Françoise Magunira du CFGT a confirmé que les services d’accueil offerts à l’aéroport Pearson avaient été suspendus à cause de la pandémie et des restrictions de vol. Le CFGT a aussi reçu du financement de la Région de Peel pour de l’aide aux logements pour les nouveaux arrivants.

Jean-Claude N’Da du Réseau en immigration francophone a indiqué que l’organisme organisera la Semaine de l’immigration francophone en novembre. Le Réseau participera aussi au Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes organisé par le gouvernement du Québec et son partenaire, la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, qui aura lieu du 12 au 17 juin.

Oasis Centre des femmes propose un Forum sur la Journée mondiale des réfugiés et une foire d’emploi au féminin.

Les deux conseils scolaires francophones attendent toujours la décision du gouvernement afin de savoir si les élèves pourront retourner en classe d’ici la fin de l’année scolaire.

La prochaine réunion de la Table aura lieu en septembre, les membres ayant décidé de prendre une pause pour l’été.