Les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada luttent constamment pour préserver leur langue, défendre leurs droits et maintenir leur capacité de vivre dans la langue de leur choix. Le gouvernement du Canada vient en aide aux personnes vivant dans ces communautés en allouant des fonds à des partenaires communautaires qui mettent à la disposition de leurs membres des ressources et des occasions facilitant l’apprentissage et la préservation de leur langue.

Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles), a confirmé que le gouvernement du Canada avait alloué 1,6 million $ à 30 organismes du sud de l’Ontario en 2020-2021.

Ceux-ci ont tous reçu une augmentation d’au moins 20 % de leur financement depuis 2018, et 4 d’entre eux ont obtenu des fonds pour la toute première fois. Mme Lalonde a fait cette annonce au nom de la ministre des Langues officielles, Mélanie Joly.

Dans le cadre du Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023, les organismes suivants ont chacun reçu des fonds pour la première fois, et ce, par l’entremise du Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023 : le Centre communautaire régional de Sarnia-Lambton, Épelle-moi Canada, la Franco-Fête de la communauté urbaine de Toronto et Le Labo. Cet appui assure leur stabilité financière et les aide à planifier des activités pluriannuelles.

« Dans toutes les régions du Canada, les communautés de langue minoritaire travaillent à maintenir la pertinence, la force et la prospérité de leur langue et de leur culture. Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans l’avenir bilingue du Canada en exerçant un leadership, en offrant une orientation et en assurant l’accès aux services, aux ressources et aux activités culturelles et linguistiques », a rappelé Marie-France Lalonde.

« D’après les prédictions statistiques, le Centre-Sud-Ouest ontarien comptera d’ici quelques années la plus grande proportion de francophones dans la province. En vue de ce constat, des mesures ont été prises pour anticiper mais aussi pour répondre à la demande existante en matière d’offre active de services en français, a indiqué Peter Hominuk, directeur général de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.

« L’Assemblée est très heureuse de l’augmentation du financement accordé par Patrimoine canadien en programmation, qui fait également de la place à de nouvelles organisations bénéficiant de ce type de financement. »

PHOTO (crédit: Facebook) – Marie-France Lalonde