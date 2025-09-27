Le Métropolitain

Des centaines de membres de la communauté éducative francophone sont attendus les 2 et 3 octobre à l’hôtel Hilton de Markham pour le 78e congrès pancanadien de l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF). Cette rencontre vise à rappeler que chacun possède déjà un pouvoir d’action concret pour assurer la vitalité de la langue et de la culture, et qu’ensemble les forces se multiplient.

Le thème choisi, Y’a de l’énergie dans l’ère, veut souligner l’inspiration et le dynamisme qui émanent du réseau éducatif. « Il y a tellement de belles choses qui se font dans notre réseau éducatif et qui alimentent le sentiment d’appartenance à la francophonie. Ces idées, ces pratiques et ces ressources sont de véritables sources d’énergie et d’inspiration. Avec notre thématique, nous voulons que les participants fassent le plein de cette énergie et la propagent dans leur milieu à leur retour », a déclaré Marcel Larocque, président de l’ACELF.

La voix des jeunes sera particulièrement mise en valeur grâce à la délégation Leadership jeunesse. Une vingtaine d’élèves provenant de diverses régions du pays prendront part aux activités, partageront des pratiques réussies et animeront des ateliers inspirants. Leur contribution favorise le dialogue intergénérationnel et rappelle l’importance de transmettre un français vivant et actuel.

« On se rappelle de l’impact qu’on a, juste à parler entre nous [les jeunes de la DLJ]. Et qu’on n’est pas seuls. On est dans la même situation puisqu’on veut être sûrs que le français soit cool, pour que les générations suivantes fassent la même chose que nous », témoigne Marie-Pierre Girouard, participante de la DLJ 2024.

Au-delà des ateliers et échanges, les congressistes vivront une expérience immersive originale inspirée de l’univers du jeu vidéo. La programmation se déploiera comme une véritable quête, où chaque grand moment deviendra une mission collective. Une trentaine de partenaires participeront aux Pôles des ressources, offrant du matériel pédagogique, des outils innovants et même un jeu autour d’un mot secret à découvrir.

Cette édition mettra aussi à l’honneur plusieurs figures et talents de l’Ontario français. La comédienne et chanteuse Nathalie Nadon, membre des Chiclettes, coanimera les activités avec deux élèves, Delia Bukasa et Juliette Abbat-Fraser. Le Prix Passeur culturel sera remis à Patrick Bergeron, enseignant et animateur culturel au Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien, et à Martin Laporte, gestionnaire de projets au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, pour leur engagement auprès des jeunes.

Trois personnalités recevront également le titre de membre honoraire de l’ACELF : Brigitte Bergeron, ancienne directrice du Programme de la francophonie à la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants, Phyllis Dalley, chercheuse et membre du comité de rédaction de la revue Éducation et francophonie, ainsi que Claire Thibideau, pédagogue et ancienne administratrice de l’ACELF. En soirée, le public pourra apprécier les prestations musicales d’Akeem Ouellet (Akeem Oh) et de Clément Moudiongui (DJ Clembox).

Le congrès de Markham est rendu possible grâce au soutien de nombreux partenaires, dont le gouvernement du Canada, le ministère de l’Éducation de l’Ontario, le gouvernement du Québec, les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde, la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, la Fédération de la jeunesse canadienne-française, Idello/TFO et les Rendez-vous de la francophonie.

Créé il y a 78 ans, le congrès de l’ACELF demeure le plus grand rassemblement pancanadien en éducation francophone. Chaque année, il réunit des personnes engagées de partout au pays autour des enjeux de la construction identitaire, mettant en lumière l’importance du dialogue entre les milieux scolaires et la jeunesse pour assurer la vitalité de la langue et de la culture.

Photo (Crédit : ACELF) : L’équipe d’animation de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones est prête à accueillir plus d’une centaine d’intervenants de partout au pays au congrès de l’ACELF.