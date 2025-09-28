L’Alliance française de Toronto a lancé sa nouvelle saison culturelle avec le vernissage de l’exposition Exploration – Visualisation – Représentation, signée par l’artiste, professeur, chercheur et médecin Sylvain Baruchel. L’événement s’est tenu le vendredi 19 septembre dans la galerie de l’établissement, où le public a pu découvrir des sculptures qui tissent des liens entre l’art et la science.

Pour Sylvain Baruchel, les deux disciplines s’appuient sur une même démarche : « comprendre, explorer, représenter, échanger et créer afin de contribuer à un monde meilleur ». Ses œuvres, à la croisée de la recherche scientifique et de l’expression artistique, invitent à réfléchir sur cette complémentarité et sur le rôle de la créativité dans l’avancement des savoirs.

Soutenue par le Conseil des arts de l’Ontario, l’exposition illustre parfaitement le mandat de l’Alliance Française, qui souhaite offrir à son public des occasions de dialogue et de découverte. Elle propose une rencontre originale et inspirante entre deux univers qui, bien qu’apparaissant éloignés, partagent un même désir d’exploration et d’innovation.

Les visiteurs ont jusqu’au samedi 18 octobre pour découvrir ce parcours artistique où l’imaginaire et la rigueur scientifique se rejoignent dans une démarche résolument tournée vers l’avenir.

Photo (Crédit Jolene Zolen) : L’artiste s’entretient avec Raphaelle Delaunay, directrice générale de l’AFT