Denis Poirier

Le 18 septembre, le centre culturel et communautaire Le Cercle de l’amitié a tenu son assemblée générale annuelle en mode hybride. Après constatation du quorum, les membres ont procédé à l’adoption des rapports financiers et d’activités de l’exercice 2024-2025.

Élu président de séance, Rajiv Bissessur a dressé le bilan d’une année qualifiée de transition, marquée notamment par des changements importants au sein de l’équipe de gestion. L’embauche de Sarah Kupferschmidt à la direction générale a préparé le terrain au départ prochain de Lauraine Côté, qui prendra sa retraite après plus de 20 ans de service. « Le conseil d’administration a demandé à Mme Côté de rester comme directrice des opérations afin d’accompagner sa successeure dans la prise en main des dossiers », a-t-il précisé.

L’année a également été ponctuée de moments forts sur le plan culturel. Le 25 septembre 2024, l’organisme a organisé les cérémonies de lever du drapeau franco-ontarien aux mairies de Brampton et Mississauga, en présence de plusieurs élus et représentants scolaires, dont le maire de Brampton Patrick Brown, la ministre des Soins de longue durée, Natalia Kusendova-Bashta et le ministre des Affaires civiques et du multiculturalisme, Graham McGregor.

En décembre, la communauté s’est rassemblée pour la fête de fin d’année des enfants et un spectacle festif pour adultes animé par le groupe québécois Les Cuillères à Carreaux, qui a ravi le public avec son répertoire traditionnel. Le printemps a, pour sa part, été marqué par une initiative environnementale : le 7 juin, des aînés et bénévoles se sont réunis au jardin de l’amitié pour planter de jeunes cèdres et entretenir les espaces verts du Centre.

Sur le plan administratif, Lauraine Côté a annoncé que la fin de l’année financière coïncidera désormais avec le 31 décembre. Les membres ont également approuvé les états financiers, validés par la firme comptable Lekadir LLP.

Un hommage particulier a été rendu à quatre figures engagées de l’organisme. Gabriel Abboud, Rajiv Bissessur, Guy Ennis et Jean-Jacques Naigum ont été nommés « membres à vie » en reconnaissance de leurs contributions au fil des années.

Enfin, l’élection du nouveau conseil d’administration a permis la réélection par acclamation de trois membres sortants : Jean-Jacques Naigum, qui conserve la vice-présidence, Shelly Howe et Marie Cassandre Philippe comme administratrices. Le poste à la trésorerie demeure pour l’instant vacant, le conseil ayant reçu mandat de le pourvoir par intérim.

L’assemblée s’est conclue dans une ambiance conviviale par un vin et fromage, qui a permis aux membres présents d’échanger directement avec les administrateurs et de renforcer les liens communautaires.

Photo: Les administrateurs du Cercle de l’amitié et des membres de l’assemblée