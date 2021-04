Le président de la Société économique de l’Ontario (SÉO), Denis Laframboise, vient d’annoncer la nomination de Patrick Cloutier à titre de directeur général.

« La SÉO est très heureuse de la nomination de M. Cloutier à titre de directeur général, a déclaré M. Laframboise. Ses nombreuses années d’expérience à la SÉO, ses grandes compétences en gestion, ses qualités interpersonnelles et son leadership lui serviront bien dans son nouveau poste. Le conseil d’administration et moi-même tenons à le féliciter et à lui souhaiter bonne chance! »

Embauché à titre de contrôleur en 2002, il a été, par la suite, promu directeur des finances et des opérations. Il occupe la direction intérimaire de l’organisme depuis le mois de novembre 2020.

« C’est avec beaucoup de fierté et de passion que j’amorce mon mandat à titre de directeur général, a ajouté M. Cloutier. La SÉO et sa mission me tiennent à cœur et je sais que je peux compter sur des employés compétents, passionnés et dévoués pour m’accompagner au cours de mon mandat et faire avancer l’organisme. »

SOURCE – Société économique de l’Ontario

PHOTO – Patrick Cloutier