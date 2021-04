Les 23 et 24 avril prochains, Francophonie en Fête marquera le retour du beau temps en présentant deux spectacles virtuels absolument exceptionnels.

Le 24 avril à 20 h, nous accueillerons Gregory Charles en prestation interactive grâce à une technologie de pointe, le système virtuel CANVAS. Pour la première fois au Canada, cette plateforme sera déployée et permettra à l’artiste d’interagir directement avec son public. Gregory Charles, dont la réputation n’est plus à faire, nous entraînera dans un survol des chansons les plus connues des années 60 à aujourd’hui.

Gregory communiquera avec son public et improvisera en direct pour les milliers de détenteurs de billets virtuels présents. Il pourra voir et entendre la foule et le public sera invité à faire des demandes spéciales. Il s’agira donc d’une communion entre Gregory et son public, tout comme s’il était dans une salle de spectacle. Le serveur multimédia interactif CANVAS est une plateforme tout-en-un qui exploite la technologie de jeu 3D en temps réel et qui offre un contenu interactif en ultra-haute résolution. Parions que Gregory aura l’idée de s’aventurer dans un numéro de karaoké immersif afin de faire participer les internautes à l’écoute!

Billets en vente ici, au coût de 30 $ : https://francophonie-en-fete.com/fr/

Le 23 avril à 20 h, place sera faite à la fascinante Klô Pelgag. Depuis 2013, l’autrice-compositrice-interprète est devenue l’une des voix les plus affirmées et singulières de sa génération.

Dans son Spectacle spectral, Klô présentera en grande première son tout dernier album, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. N’ayant pas encore défendu ses nouvelles pièces en public, Klô plongera dans tout ce qui n’a pu meubler sa dernière année afin d’offrir une captation gorgée de fantaisie. Ces chansons constituent probablement l’œuvre la plus limpide et personnelle que l’artiste ait offerte à ce jour. Il s’agira d’une surprise à grand déploiement, une fête sans égal et la mise en abîme d’une liste de rêves à biffer.

Klô Pelgag accompagnera les spectateurs dans un univers ponctué d’effets spéciaux et d’expériences insolites. Défiant le convenu pour présenter une captation immersive, elle sera accompagnée d’une quinzaine de musiciens. Bref, un voyage hors du temps et sans compromis : À voir absolument!

Bonjour Printemps! est un tout nouveau volet de l’offre culturelle de Francophonie en Fête. Cet ajout complète l’éventail de ses activités annuelles, dont le clou demeure le Festival d’automne tenu en septembre.

SOURCE – Francophonie en Fête

PHOTO (crédit: Facebook) – Gregory Charles