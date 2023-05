Alexia Grousson

Après le succès des conversations publiques sur le racisme systémique qui se sont déroulées à Ottawa le 27 avril dernier, l’organisme La Passerelle -I.D.É. a invité des membres des communautés noires et racialisées de Toronto à se réunir le 11 mai, à l’hôtel Courtyard Marriott.

En vue de préparer la grande conférence Résolutions 2023 qui aura lieu à Ottawa en octobre prochain, La Passerelle a mis en place des soirées débats dans plusieurs villes de la région. Les échanges et les discussions portent sur la lutte contre le racisme, les enjeux qu’il engendre et les pistes de solutions pour l’éradiquer.

Une quarantaine de personnes ont répondu à l’appel de la conversation publique ayant pour thème « Appel à l’action contre le racisme systémique vécu par les communautés noires et racialisées francophones » pour la ville de Toronto. Des membres influents de la francophonie étaient également au rendez-vous : la sénatrice Bernadette Clément, Ronald Bisson, directeur des opérations de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, livia Chow, candidate à la mairie de Toronto.

Après le mot de bienvenue de Léonie Tchatat, directrice générale de la Passerelle-I.D.É, Olivia Chow s’est exprimé sur le sujet du jour.

« Étant elle-même issue d’une famille immigrante, elle connaît les défis de l’immigration et les effets du racisme selon le profil racial et la couleur de peau. Mme Chow a aussi abordé le sujet du logement qui est une des difficultés majeures rencontrée par la communauté immigrante de la Ville reine », rapporte Mme Tchatat.

Puis, un débat contre le racisme a suivi.

« Le racisme affecte les collectivités et les institutions francophones. Le racisme est une question de société et non de couleur de peau. Nous devons travailler ensemble pour l’éradiquer. Lors du débat, il a été question de solutions concrètes dans trois domaines pour y parvenir. Concernant la politique, il faudrait plus de représentation et de présence des communautés noires et racialisées. Côté économique, il devrait y avoir plus de programmes favorisant l’inclusion. Enfin, en éducation, il serait nécessaire de revoir l’inclusion et l’insertion pour tous, a commenté Léonie Tchatat.

« Nous sommes vraiment très contents! Tout comme pour Ottawa, cette soirée a été un franc succès. La communauté était présente et a pu s’exprimer. Nous avons beaucoup de pistes de solutions que nous avons hâte d’aborder lors de la conférence en octobre prochain à Ottawa. »

Photo (La Passerelle) : Les participants ont discuté des enjeux engendrés par le racisme et les pistes de solutions pour l’éradiquer.