Alexia Grousson

L’ensemble Les Voix du cœur présentera son spectacle de fin de saison La vie comme ça! au théâtre Isabel Bader, le 3 juin prochain.

« Nous avons choisi ce thème car dans la vie, nous avons chacun nos moments. La vie peut être belle, comme elle peut parfois être moche. Nous voulions représenter ces différents temps à travers des mises en scène, des moments humoristiques et de la danse », explique Christine Gagnon, vice-présidente de l’ensemble vocal.

Dirigée par Manon Côté depuis 27 ans, la chorale est accompagnée de la pianiste d’origine ukrainienne, Alona Mylanych, et de quatre autres musiciens. « Nous sommes une trentaine de chanteurs et notre répertoire se compose de chansons francophones provenant du Canada et d’Europe, et de quelques chansons anglaises », poursuit Mme Gagnon.

Chaque année, le groupe propose deux spectacles, un en décembre et l’autre en juin. Chaque spectacle a son propre thème et les répétitions se font tous les mercredis soirs et un samedi par mois.

Au programme du 3 juin, un spectacle regroupant une vingtaine de chansons dont La Vie est belle et La vie est moche. « Les Voix du cœur n’est pas une chorale typique. C’est très dynamique. Il faut s’attendre a beaucoup d’émotions, de rires et aussi de souvenirs aussi pour certains. La prestation promet d’être divertissante et émouvante », assure Mme Gagnon.

Quelque 400 personnes sont attendues pour les deux représentations qui auront lieu à 15 h et à 20 h le samedi 3 juin. Il est possible de réserver sa place en ligne et de choisir son siège.

« Chanter ensemble, c’est merveilleux. Ça permet des rencontres enrichissantes. C’est aussi à la portée de tous. Pas besoin de savoir lire la musique, il faut juste aimer chanter, avoir l’oreille et aimer le français. Les prochaines auditions auront lieu au mois de septembre », conclut Mme Gagnon.

Pour plus de renseignements : www.lesvoixducœur.com.

Photo (archives Le Métropolitain): Le groupe Les Voix du cœur sur la scène du Estonian House en juin 2022.