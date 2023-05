L’enseignement du français comme langue seconde est essentiel pour favoriser le bilinguisme et faire rayonner la langue française au pays. Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance d’appuyer l’éducation continue dans la langue de la minorité, depuis la petite enfance jusqu’au niveau postsecondaire, et soutient des initiatives innovantes pour y arriver.

Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles, a annoncé le 10 mai l’octroi d’une aide de plus de 2 millions $ à l’organisme Voilà Community Help pour deux projets qui utilisent la technologie des métavers afin de favoriser l’enseignement du français. La ministre était accompagnée d’Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest.

Grâce à cet investissement novateur, l’organisme a mis sur pied « L’intelligence artificielle au service des langues officielles », un projet qui a été mené en partenariat avec plus de 35 conseils scolaires.

Ce projet a pour but d’optimiser le campus virtuel ludique Voilà Learning, soit un métavers interactif qui permet aux élèves d’améliorer leurs compétences linguistiques tout en s’amusant. Les élèves circulant sur le campus virtuel peuvent échanger entre eux, faire des devoirs, écrire sur un tableau, créer des vidéos, interagir avec des animateurs et obtenir de l’aide de la part d’enseignants qualifiés.

« C’est un réel plaisir de voir la mise en œuvre de projets conjuguant les nouvelles technologies et l’apprentissage du français au Canada. Le contexte pandémique a multiplié les besoins et la demande de tels mécanismes d’apprentissage. Je suis ravie de constater que le campus virtuel est déjà fortement demandé dans les conseils scolaires, et ce, partout au Canada », a déclaré Ginette Petitpas Taylor.

« C’est grâce à de tels projets novateurs que nous continuons d’améliorer les programmes d’éducation et d’offrir aux jeunes des occasions de s’épanouir en français. »

L’ajout de l’intelligence artificielle a permis à la plateforme de recueillir de l’information sur l’apprentissage unique de chaque élève pour lui offrir un contenu éducatif personnalisé. Ce contenu permet donc d’accroître l’apprentissage des élèves et l’usage du français comme langue seconde.

« Nous avons démontré que nos campus virtuels ont le potentiel de créer un système éducatif plus inclusif et accessible pour tous les étudiants au Canada, indépendamment de leur formation linguistique. Nous sommes impatients de collaborer avec tous les acteurs de l’éducation élémentaire, secondaire et postsecondaire au pays », indique Hosni Zaouali, président de Voilà Community Help.

L’organisme s’est également engagé à réaliser le projet MétaLingo pour l’apprentissage du français dès la petite enfance. Ce projet permettra aux jeunes du préscolaire d’interagir facilement en français avec des animateurs et d’autres enfants de leur âge au moyen d’activités et de jeux adaptés aux besoins évolutifs des jeunes de cette tranche d’âge.

Le métavers simulera des espaces publics tels qu’une garderie, un parc ou un cinéma, permettant à chaque enfant d’interagir avec d’autres jeunes dans des scénarios réalistes, et ce, en français.

La petite enfance joue un rôle critique pour favoriser la transmission de la langue, la construction identitaire et le maintien du poids démographique des francophones au pays. Ces investissements permettront ainsi de répondre aux nouveaux besoins et priorités en matière d’éducation en langue française, et ce, dès la petite enfance.

Source : Patrimoine canadien

Photo : Arielle Kayabaga et Ginette Petitpas Taylor (au centre) entourées des responsables et participants aux deux projets de Voilà Community Help