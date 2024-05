Richard Caumartin

Le Prix du champion communautaire de Toronto reconnaît les contributions extraordinaires des organismes pour soutenir la santé et la solidarité des résidents de la Ville reine, en particulier ceux des communautés noires, autochtones et autres communautés méritant l’équité. « Les histoires de résilience, d’inclusion et de service communautaires méritent d’être reconnues. Elles honorent l’engagement collectif et la détermination inébranlable des communautés à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles », indique la municipalité dans l’invitation au gala.

La Passerelle-I.D.É., représentée par sa directrice générale Léonie Tchatat, a été honorée le 16 mai dans le cadre du gala 2024 de ces Prix parmi 25 récipiendaires en présence de plusieurs dignitaires dont la mairesse Olivia Chow, les conseillers municipaux, le président-directeur général de Centraide du Grand Toronto, Daniele Zanotti, et plusieurs leaders d’associations. Une reconnaissance prestigieuse réservée historiquement aux institutions anglophones.

Dans la présentation du Prix, il est mentionné que La Passerelle-I.D.É. est un organisme francophone dévoué au premier plan pour répondre aux besoins des clients francophones noirs et racialisés, et a aussi un impact significatif dans la Ville reine grâce à des initiatives culturellement adaptées, des plaidoyers sur les enjeux de l’antiracisme et la justice sociale, des ressources pour répondre à la crise du logement pour les réfugiés, l’employabilité et inclusion en Ontario.

« Ça fait 28 ans déjà que nous avons commencé cette aventure, raconte Léonie Tchatat. Nous avons travaillé très fort pour mettre en place des programmes culturellement adaptés pour répondre aux besoins de la clientèle que nous desservons. Pendant la COVID, nous sommes restés debout et avons ajusté nos programmes en virtuel. Nous sommes allés sur le terrain pour remettre au-delà de 2000 paniers de nourriture aux familles dans le besoin et nous avons offert des services de counseling pour diminuer l’isolement vécu par nos communautés.

« De plus, nous avons créé des partenariats pour faciliter certains services pour nos clients. Pendant la crise du logement, nous avons sorti de la rue une trentaine de nos clients et sommes intervenus auprès des propriétaires avec l’aide de plusieurs organismes anglophones qui ne cessent de faire appel à nos services aujourd’hui lorsqu’ils reçoivent des immigrants ou réfugiés francophones. »

La Passerelle faisait aussi partie du comité de la Ville qui attribue le financement aux organismes dirigés par des personnes noires. Étant le seul organisme francophone à avoir été honoré par la ville, ce Prix a beaucoup touché l’équipe de Mme Tchatat.

« C’était très émotionnel pour nous, dit-elle. Notre équipe travaille d’arrache-pied pour nos communautés. Cet prix confirme la place et l’impact de La Passerelle. Nous sommes très reconnaissants des personnes qui continuent de croire en nous, les bénévoles, les clients, les partenaires et bailleurs de fonds ainsi que le comité aviseur Appel à l’action contre le racisme. Je remercie notre conseil d’administration pour son implication, son leadership et sa confiance ainsi que tous les employés que je surnomme « notre équipe de rêve » qui travaille pour la passion du changement et l’amélioration des conditions des gens que nous desservons pour le bien commun de la communauté. »

Photo (La Passerelle I.D.E.) : Léonie Tchatat (au centre) et son équipe ont reçu le Prix du champion communautaire de Toronto.