Richard Caumartin

La 42e édition de la Franco-Fête de Toronto aura finalement lieu les 24 et 25 août au Stackt Market. C’est ce que l’organisme vient d’annoncer après de longues réflexions sur l’avenir de l’événement culturel qui a perdu, depuis 2019, les trois quarts de son financement.

L’édition 2024 aura pour thème « Cri du cœur », une référence au souhait des organisateurs de voir la communauté francophone se mobiliser pour éviter que l’événement annuel ne disparaisse de la scène culturelle torontoise.

« Depuis la COVID-19, nos appuis financiers ont fondu de 73 %, confirme le directeur-général du festival et organisateur de l’événement, José Bertrand. Il faut que les francophones se rassemblent et lancent un appel pour que ce cri du cœur ne soit pas notre chant du cygne. Cette année, il nous manque 25 000 $ pour boucler notre budget et nous n’avons plus de fonds de réserve puisqu’il a été dépensé l’an dernier. Nous nous sommes relevé les manches et nous avons décidé d’aller de l’avant quand même. Nous ne pouvions pas disparaître. Nous avons trouvé un site clé en main, sans grande scène à installer, évitant toutes les dépenses que cela engendre. Le Stackt Market a déjà toutes les infrastructures sur place pour accueillir des spectacles, ce qui nous épargne beaucoup d’argent. »

M. Bertrand veut que les gens se mobilisent, qu’ils sensibilisent la province, les bailleurs de fonds et le reste de la communauté pour éviter la fermeture de l’organisme. « Ce serait important que la communauté francophone locale se mobilise à tous les niveaux, par sa participation, son influence sur le plan politique, des commandites ou des dons pour la Franco-Fête. Nous invitons donc tous les francophones et francophiles à faire entendre leur voix sur toutes les tribunes pour que l’événement puissent passer à travers cette période difficile, non seulement pour nous, mais pour tout le milieu culturel qui vit les mêmes problèmes de sous-financement », conclut-il.

Cette année, la célébration de la francophonie internationale du Grand Toronto mettra en vedette des talents émergents et établis de la scène culturelle locale et internationale. « Il y en aura pour tous les goûts et tous les sens, explique Abel Maxwell, président du conseil d’administration de la Franco-Fête. La qualité de la programmation et les rythmes enflammés feront entendre la Franco-Fête dans l’ensemble de la province. »

Les activités commenceront le samedi 24 août avec une soirée afro-caribéenne. Le collectif Moonshine, avec en tête d’affiche Paul Beaubrun et Pierre Kwenders ouvriront les festivités avec leur musique et leurs pas de danse entraînants. La soirée sera animée par une sélection éclectique de disques-jockeys qui promettent de faire vibrer la foule jusque dans la nuit.

Le lendemain, l’organisme propose Des lacs à l’océan, un spectacle qui célèbre la chanson francophone avec Céleste Lévis, Véronique Bilodeau et Émilie Landry. Le festival de deux jours clôturera ses festivités avec le groupe franco-ontarien Les Rats d’Swompe qui promet une performance énergique.

C’est donc un rendez-vous au Stackt Market, 28 rue Bathurst à Toronto.

Photo (Franco-Fête): Le groupe franco-ontarien, Les Rats d’Swompe