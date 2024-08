Richard Caumartin

Au cours du mois d’août, la Société d’histoire de Toronto (SHT) vous invite à découvrir, dans une ambiance conviviale, deux secteurs de la Ville reine des plus intéressants. Ces sorties font partie des visites guidées offertes par les bénévoles de l’organisme.

Le premier rendez-vous aura lieu le vendredi 9 août à 18 h 30 sur l’espace bétonné devant le 11, chemin Walmer, juste au nord de la sortie de métro Spadina, sortie Walmer Road sur les plateformes de la ligne 2. Guidée par Paul Overy et Rolande Smith, cette balade portera sur les immeubles d’habitation aimés et méprisés de l’architecte Uno Prii, en avance sur son temps. Si vous arrivez à la station Spadina sur la ligne 1 nord/sud, il faut aller sur une des plateformes de la ligne est/ouest pour y trouver la sortie Walmer Road.

« Dans les années 1960 et 1970, à l’époque des boîtes rectilignes statiques inspirées du mouvement architectural Bauhaus, l’architecte Uno Prii a conçu des immeubles à appartements locatifs aux courbes arrondies et aux formes de l’âge de l’espace. Ils ont été salués, dans certains milieux, comme des expressions « fantaisistes », « flamboyantes » et « exubérantes » de l’optimisme des années 1960, et il y en a plusieurs dans le quartier Annex », raconte Rolande Smith.

C’est la première visite de la SHT dans ce quartier où l’architecte a bâti cinq ou six bâtiments dont certains ont été menacés d’être détruits pour y faire des tours de condos plus hautes mais ces édifices ont été protégés sous l’annexe 6 sur le patrimoine de l’Ontario de la Loi 23 pour leur valeur culturelle.

Le point d’arrivée à la fin de cette visite guidée sera au 20, avenue Prince Arthur, à quelques pas de la station de métro St. George.

Une deuxième randonnée aura lieu le samedi 17 août à 11 h 30 au 297, rue College pour une visite du marché Kensington. Dominique Russell, coprésidente de la Fiducie foncière de Kensington Market, guidera les participants dans cette exploration de l’activisme communautaire.

« Il sera question des batailles passées, gagnées et perdues, notamment contre Loblaws, Walmart et les hôtels fantômes, ainsi que du travail de la Fiducie foncière. Vous verrez comment l’histoire gauchiste et les revendications des petits commerçants ont façonné le quartier. À quoi ressemblera l’avenir? », ajoute Mme Smith.

Tout ce que l’on voit dans le marché est le résultat acharné de grandes batailles. « Ils ont voulu installer un Wal-Mart il y a quelques années sur la rue Bathurst, au coin de Nassau. Le quartier s’est mobilisé, nous avons formé une grande campagne de mobilisation et nous avons réussi à stopper le projet, raconte l’activiste Dominique Russell.

« Nous voulions garder le marché tel quel avec les petits commerçants spécialisés, les fromagers, boulangers, etc. Il y a beaucoup d’éléments extérieurs qui ont tenté de détruire les petites maisons colorées du quartier et certains commerces pour bâtir plus moderne mais les gens du quartier se sont levés chaque fois pour défendre la caractère typique du marché. C’est plus facile à expliquer sur place alors j’invite les gens à faire cette balade avec nous. » Le point d’arrivée vers 13 h sera au 54-56, avenue Kensington.

Ces visites sont gratuites et il n’est pas nécessaire de réserver. La SHT passera le chapeau à la fin de la visite.

Photo : Le marché Kensington