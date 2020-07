Des infirmières en blouse blanche ont remplacé les soldats en uniforme comme vedettes des cérémonies du 14 juillet, en France, alors que le défilé militaire grandiose habituel a été repensé pour honorer les médecins décédés en combattant la COVID-19, les caissiers de supermarché, les postiers et d’autres héros de la pandémie.

Les larmes aux yeux ou les sourires au visage, le personnel médical se tenait silencieux tandis que de longs applaudissements retentissaient sur la place de la Concorde, dans le centre de Paris, où se trouvaient le président Emmanuel Macron, le président de l’Organisation mondiale de la santé et 2000 autres invités. Une chorale militaire a chanté La Marseillaise et les troupes ont déployé un énorme drapeau français sur la place.

Pour certains, l’hommage national n’est pas suffisant pour compenser la pénurie de matériel et de personnel qui sévit dans les hôpitaux publics alors que le virus frappe la France, ayant fait jusqu’à maintenant plus de 30 000 morts.

La commémoration de cette année a également rendu hommage à l’ancien président Charles de Gaulle, 80 ans après l’appel historique qui a donné naissance à la Résistance française.

Mais la bataille contre le virus a été au coeur de l’événement officiel dans le centre de Paris, alors que M. Macron a cherché à mettre en évidence les succès de la France dans la lutte contre sa pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Des avions de combat Mirage et Rafale ont peint le ciel de fumée bleu-blanc-rouge, et ont été rejoints par des hélicoptères ayant transporté des patients atteints de la COVID-19.

M. Macron a qualifié la cérémonie de symbole de l’engagement de toute une nation et de symbole de résilience.

La fête nationale à Toronto

Dans la Ville reine, la fête nationale française n’a pas été un jour de réjouissances mais plutôt un jour où le Consultat général de France a rendu hommage aux travailleurs de première ligne. Le 14 juillet, les 1100 employés qui gardent la ville propre ont été mis à l’honneur lors de la fête nationale française en signe de gratitude pour leur travail pendant la crise du COVID-19.

Au nom de la communauté française, le consul général, Tudor Alexis, a remis des sacs-cadeaux contenant des produits français aux travailleurs qui ont permis aux citoyens de Toronto de vivre dans un environnement propre et sûr. L’événement a eu lieu en collaboration avec les services de gestion des déchets de la Ville à Bermondsey Yard, à partir de 6 heures du matin, le 14 juillet. Il a été suivi du lever de drapeau français à Queen’s Park puis à l’hôtel de ville de Toronto.

« Près de 30 000 personnes sont mortes en France à cause du COVID-19 et je n’ai pas le cœur à célébrer le jour de la Bastille cette année de la manière habituelle avec du champagne et d’autres gourmandises. Au lieu de cela, j’ai décidé de mettre en lumière une catégorie de travailleurs de première ligne dont nous ne parlons jamais : les personnes qui nettoient nos rues, ramassent les masques jetés, compostent nos déchets et nous aident à vivre dans un environnement propre jour après jour. Remettre un sac cadeau à chacun des 1100 employés de l’équipe de gestion des déchets est un petit geste de gratitude envers les personnes qui prennent soin de nous. C’est le véritable esprit de fraternité qui anime le jour de la Bastille. Bien sûr, il existe de nombreuses catégories de travailleurs de première ligne, à commencer par le personnel médical que nous ne voulons pas ignorer. Mais l’idée est d’être le plus inclusif possible dans notre approche et de penser à certaines personnes qui sont parfois oubliées », a déclaré le consul général, Tudor Alexis.

Les sacs-cadeaux contenaient quelques articles typiquement français importés ou fabriqués ici par des Français. Une équipe de bénévoles composée de citoyens français les avaient assemblés le 12 juillet au Consulat général à Toronto.

« En marge de nos activités prévues pour le jour de la Bastille, des artisans pâtissiers et boulangers français de Toronto ont aidé à livrer plusieurs centaines de croissants; brioches et pains au chocolat dans plusieurs hôpitaux de la ville! », peut-on lire sur le site Facebook du Consulat. Une autre opération symbolique qui visait à montrer la gratitude de la communauté française envers le personnel de première ligne.

SOURCES : La Presse canadienne et le Consulat général de France à Toronto

PHOTO: Le consul Tudor Alexis et la députée provinciale Natalia Kusendova, présente à la cérémonie