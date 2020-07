Yvon Rochefort, conseiller scolaire de Viamonde et résident de la région de Brampton, a apporté le 15 juillet dernier, à vélo, quatre bicyclettes pour enfant qui avaient besoin d’être réparées dans l’un des centres du programme Bike Brampton.

Cet organisme géré par des bénévoles fait la promotion du transport sécuritaire et le cyclisme récréatif à Brampton. Il incite la population à se déplacer plus à bicyclette pour être en meilleure santé, ce qui aide également à diminuer les coûts du système hospitalier, à réduire la circulation dans les rues de la ville et à améliorer les conditions environnementales.

Les bénévoles peuvent y apprendre à réparer eux-mêmes les bicyclettes et celles qui sont offertes en don à Bike Brampton sont réparées et remises aux familles moins fortunées pour une modique somme d’argent. Quatre enfants de la région bénéficieront donc du don de M. Rochefort.

Pour participer au programme ou pour y faire un don de bicyclettes, visitez le site bikebrampton.ca.