Créer des passerelles concrètes entre candidats et recruteurs : voilà l’objectif de l’initiative tenue à Mississauga par le Collège Boréal. Réunissant des acteurs économiques de domaines variés, l’activité a mis en valeur l’importance croissante du bilinguisme et l’accompagnement offert aux personnes en recherche d’intégration professionnelle.

Olaïsha Francis – IJL – Le Métropolitain

Le Collège Boréal de Mississauga a tenu, le mardi 20 janvier, une foire d’emplois qui a rassemblé plus de 80 chercheurs d’emploi et une vingtaine d’employeurs issus de secteurs variés. L’événement visait à répondre aux besoins croissants du marché du travail, particulièrement pour les profils bilingues.

Selon Samar El Kasas, responsable de la prospection et cheffe d’équipe du site de Mississauga, l’objectif était de proposer une diversité d’employeurs afin de maximiser les possibilités pour les participants. « Nous avons accueilli des entreprises de plusieurs secteurs : la santé, les services financiers, le service à la clientèle, l’aviation, l’éducation, la sécurité, l’entretien ménager et même les services de garde », a-t-elle indiqué.

Parmi les employeurs présents figuraient notamment les banques Royale et Scotia, l’entreprise Ecolab, les transports médicaux EasyGo ainsi que le Centre culturel et communautaire Le Cercle de l’amitié, également gestionnaire de garderies au sein des écoles de langue française. Le Collège Boréal était également sur place afin de recruter pour différents postes à l’échelle provinciale.

Afin de maximiser les chances de succès des participants, le Collège avait organisé, au préalable, une session de préparation virtuelle. « C’était très important pour nous de préparer notre clientèle avant la foire, afin qu’elle soit prête et confiante lorsqu’elle rencontre les employeurs », a souligné la cheffe d’équipe du site de Mississauga pour Boréal.

La foire d’emplois s’adressait aux résidents permanents, demandeurs d’asile et citoyens canadiens, qu’ils soient francophones ou anglophones. Toutefois, la demande pour les profils bilingues demeure particulièrement forte. « Les employeurs anglophones recherchent de plus en plus de candidats bilingues. Le français est un atout majeur, surtout dans les secteurs de la santé, des finances, de la chaîne d’approvisionnement et du service à la clientèle », a précisé Mme El Kasas.

Cette réalité s’explique notamment par la présence pancanadienne de nombreuses grandes entreprises qui offrent des services à une clientèle francophone, notamment au Québec. « Il y a une forte demande pour des employés capables de servir des clients dans les deux langues officielles », ajoute-t-elle.

Du côté des employeurs, l’événement a été bien accueilli. Lauraine Côté, directrice des opérations au Cercle de l’amitié, s’est dite satisfaite de l’organisation. « Nous recherchons des bénévoles, du personnel culturel et du personnel de garderie. Le Collège Boréal a fait un excellent travail pour la sélection des chercheurs d’emploi. Nous avons rencontré de très bons candidats, majoritairement des nouveaux arrivants, et nous avons été impressionnés par la diversité des âges et le professionnalisme », a-t-elle observé.

Le Collège Boréal de Mississauga organise deux foires d’emplois par année, confirmant ainsi son rôle important dans l’intégration professionnelle et le soutien à l’employabilité au sein de la communauté francophone et bilingue de la région.

Photo : L’équipe d’emploi de Mississauga (Crédit : Atheer Manal)