Face à la demande croissante de services de santé en français, le Club canadien de Toronto a tenu, en début d’année, un déjeuner-conférence réunissant leaders, acteurs communautaires et représentants gouvernementaux. L’événement a permis de réfléchir à l’accès équitable aux soins et d’identifier des solutions concrètes pour la communauté francophone.

Chrismène Dorme – IJL – Le Métropolitain

Le jeudi 22 janvier, le Club canadien de Toronto a réuni leaders institutionnels, représentants gouvernementaux et acteurs communautaires pour un déjeuner-conférence consacré aux services de santé en français. L’objectif était de réfléchir sur l’accès équitable aux soins dans un système en pleine transformation et de discuter des solutions concrètes pour la communauté francophone.

Cette initiative fait suite au sondage de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), qui a identifié la santé et l’éducation comme priorités pour la communauté francophone.

Si la santé est une préoccupation majeure pour l’ensemble des Ontariens, elle revêt un enjeu particulier pour les francophones : il ne s’agit pas seulement d’assurer la qualité des soins, mais aussi de garantir qu’ils soient accessibles dans leur langue.

Pour Alexis Maquin, directeur général du Club canadien, cette discussion répondait à un besoin ressenti depuis longtemps. « En parlant avec nos membres, nous avons constaté que personne ne se souvenait du dernier événement consacré à la santé en français. Après les résultats du sondage de l’AFO, il nous a semblé essentiel d’en discuter », a-t-il déclaré. Selon lui, cette question touche tous les francophones : « Pouvoir recevoir des soins dans sa propre langue en vieillissant est un enjeu fondamental ».

Parmi les participants figuraient Dominic Giroux, président-directeur général de l’Hôpital Montfort, qui a partagé sa vision provinciale et institutionnelle des défis et réussites du plus grand hôpital universitaire francophone de l’Ontario, ainsi que Natalie Aubin, directrice générale du Centre de planification des services de santé en français, qui a présenté le rôle stratégique de cet organisme dans la coordination et la planification des services en français.

Natalia Kusendova-Bashta, ministre provinciale des Soins de longue durée, a exposé les avancées gouvernementales pour améliorer l’offre de services aux aînés francophones, mentionnant l’ouverture récente du nouveau Foyer Richelieu à Welland. Des initiatives concrètes, comme l’ajout de 160 lits de soins de longue durée dans le village intergénérationnel d’Aurora et l’agrandissement du Foyer Richelieu, illustrent l’engagement envers la communauté francophone.

La discussion, animée par Estelle Duchon, directrice générale du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT), a abordé des sujets variés : soins primaires, santé mentale, soins de longue durée et priorités hospitalières du gouvernement. Elle a rappelé l’importance de ces services pour sa communauté : « Le CFGT a pour mission d’aider concrètement les francophones et les nouveaux arrivants à s’orienter dans le système de santé. Nous avons obtenu un financement du gouvernement pour proposer des médecins de famille à l’ensemble de la communauté francophone de Toronto. C’est une grande avancée pour améliorer l’accès aux soins ».

Ces rencontres permettent également de créer des liens professionnels et des opportunités pour la communauté francophone, tout en favorisant la collaboration entre institutions, gouvernement et acteurs communautaires. Les participants ont également souligné la nécessité d’étendre les services en français au-delà de Toronto, dans des villes comme Welland, Hamilton et Windsor, afin de garantir des soins accessibles à tous les francophones de l’Ontario, quel que soit leur âge.

Le Club canadien entend poursuivre ces déjeuners-conférences, véritables espaces d’échange pour anticiper les besoins et stimuler l’innovation dans les services de santé en français. « Ces discussions dépassent le cadre de l’organisme et favorisent la création de liens, d’opportunités professionnelles et le développement de la communauté », conclut Alexis Maquin.

Photo : De gauche à droite : Dominic Giroux, Nathalie Aubin, la ministre des Soins de longue durée Natalia Kusendova-Bashta, Estelle Duchon et la députée provinciale d’Aurora, Dawn Gallagher Murphy (Crédit : Club canadien)