Richard Caumartin

Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) présentait le 17 octobre, au Métro Hall, sa Foire de l’emploi bilingue, une activité primée par les employeurs de la région qui ont des opportunités pour des postes bilingues dans divers secteurs d’activités.

« Le Centre francophone offre des services d’employabilité pour les chercheurs d’emploi sur le Grand Toronto et parmi les activités que l’on offre annuellement, il y a la Foire de l’emploi bilingue, explique Meryem Taleb, directrice des services immigration, emploi et logement au CFGT. C’est une très bonne occasion pour connecter les chercheurs d’emploi aux employeurs qui recherchent justement de la main-d’œuvre bilingue dans plusieurs domaines et industries. Cette année, nous avons reçu environ 1250 inscriptions pour la Foire. »

« C’est peu surprenant connaissant les conditions économiques et le taux de chômage un peu élevé. On le constate chaque jour auprès des jeunes et des nouveaux arrivants. D’ailleurs j’y ai moi-même rencontré plusieurs personnes qui viennent d’arriver au Canada et qui cherche une première expérience dans des opportunités pour les francophones ou pour les personnes bilingues. »

D’ailleurs, la condition pour participer à la Foire d’emploi du CFGT est d’avoir des offres d’emploi, des postes à pourvoir qui sont bilingues ou francophones. « Même nous, au CFGT, nous avions plusieurs postes à proposer au niveau de la santé et au niveau de nos services d’immigration comme des agents d’établissement. Nous avons reçu beaucoup de curriculum vitae pour ces postes-là. »

Les profils de la clientèle à cette activité étaient assez variés. « J’ai rencontré des personnes qui cherchaient dans la finance et le domaine de la santé, le marketing, les communications, etc. Même au terme de la sélection des employeurs présents, c’était aussi un beau mélange avec des banques, des compagnies de sécurité qui cherchaient des personnes bilingues en communications, et des services de santé. »

Il y avait une vingtaine d’entreprises et organismes dont, au niveau des francophones, Centres d’Accueil Héritage, les garderies Le petit bateau et Le Petit chaperon rouge, le CFGT et les Conseils scolaires Viamonde et MonAvenir.

Robert Blanchet, développeur d’affaires des services d’emploi au CFGT, est celui qui fait le démarchage auprès des employeurs. « Je sais que nous avons accueilli plus de 580 demandeurs d’emploi, alors que l’année dernière, nous en avions accueilli environ 350. Nous sommes très satisfaits du résultat et, jusqu’à présent, les employeurs et les demandeurs d’emploi nous ont fait part de commentaires très positifs », assure M. Blanchet.

Pour Mme Taleb, ce fut une journée très productive. « J’ai fait le tour des employeurs pour sonder le terrain et voir quel était le ressenti des clients et l’un d’entre eux m’a dit avec le sourire fendu jusqu’aux lèvres qu’il avait déjà une entrevue prévue le lendemain de la Foire. C’était super! Les employeurs ont trouvé cette activité très fructueuse », conclut l’employée du CFGT.

Photo : Les représentants du CFGT, de gauche à droite : Siham Barhomi, Awa (bénévole), Selma Hamza, Loic (bénévole), Priscillia Bizien et Walid Dami