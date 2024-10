Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) vient d’annoncer, le 16 octobre, la nomination d’Estelle Courty Duchon au poste de présidente-directrice générale. Forte de son expérience en tant que directrice intérimaire depuis le 1er avril, à la suite du départ de Florence Ngenzebuhoro, Mme Courty Duchon a démontré un leadership exemplaire au cours de la phase de transition. Son expertise en gestion et son style collaboratif ont été déterminants pour l’organisation.

Arrivée au CFGT en 2021 en tant que directrice des services de santé, elle a rapidement gravi les échelons pour devenir vice-présidente responsable des services de santé, de l’amélioration de la qualité et des opérations. Son implication dans le développement et l’amélioration des services offerts à la communauté francophone du Grand Toronto témoigne de son engagement profond pour le bien-être de cette dernière. Ses compétences en gestion et son engagement envers la qualité des services ont permis de renforcer considérablement l’impact du CFGT dans la région.

Le conseil d’administration est convaincu que sous la direction de Mme Courty Duchon, le CFGT continuera non seulement à prospérer mais aussi à approfondir ses services tout en restant fidèle à sa mission : offrir une gamme diversifiée de services sociaux et de santé communautaire qui améliorent le bien-être des francophones du Grand Toronto. Avec une gamme complète de services incluant l’établissement, l’emploi, la santé, le soutien juridique, l’enfance et la famille, ainsi que l’accès au logement, elle saura orienter l’organisation avec une vision claire et déterminée.

Ce qui distingue la nouvelle PDG, c’est sa capacité à fédérer les équipes autour d’objectifs communs, à mobiliser les ressources nécessaires et à développer des programmes innovants et adaptés aux besoins particuliers de la communauté. Grâce à son approche collaborative et à son écoute attentive, elle saura maintenir une organisation agile et réactive face aux défis actuels, tout en renforçant la coopération avec les partenaires financiers, institutionnels et communautaires.

« Cette nomination marque une nouvelle étape pleine de promesses pour le Centre francophone du Grand Toronto. Grâce au leadership d’Estelle Courty Duchon, notre organisme continuera d’évoluer avec agilité, en répondant aux besoins croissants de la communauté francophone. D’ailleurs cette nomination arrive à un moment charnière de l’évolution du CFGT, en ce sens qu’elle coïncide avec la préparation du lancement de notre prochain plan stratégique. Le conseil d’administration a pleinement confiance en la capacité d’Estelle à nous guider vers un avenir prospère, tout en assurant la pérennité et la qualité de nos services », a déclaré Aliou Sène, président du CFGT.

Photo : Estelle Courty Duchon