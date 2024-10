Denis Poirier

Les membres du Centre culturel et communautaire Le Cercle de l’amitié ont tenu une assemblée générale extraordinaire (AGE) en ligne, le jeudi 17 octobre, visant à approuver les états financiers vérifiés qui n’étaient pas prêts lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) du 19 septembre, ainsi que les modifications nécessaires aux statuts et règlements de l’organisme pour se conformer à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. La période de transition pour cette mise en conformité se terminant le 18 octobre, cette AGE était essentielle.

Après vérification du quorum, le président de l’organisme, Rajiv Bissessur, a exprimé sa gratitude envers les membres pour leur participation à cette réunion. L’assemblée a débuté par l’adoption de l’ordre du jour ainsi que du procès-verbal de l’AGA du 19 septembre. L’adjoint à la direction générale Dan Zein a ensuite présenté les amendements au règlement administratif élaborés à partir d’un modèle standard fourni par le ministère des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement.

D’autres modifications incluent de nouvelles règles concernant la destitution d’un administrateur, ainsi que la modification de l’exercice financier du Cercle de l’amitié, qui se terminera désormais le 31 décembre au lieu du 31 mars. Ces modifications ont été approuvées à l’unanimité par les membres présents.

Derek Howlett, le représentant de la firme comptable ayant préparé et vérifié les états financiers 2023-2024, a ensuite présenté son rapport, soulignant que ces états financiers reflétaient fidèlement la situation financière du Cercle de l’amitié, qui est en bonne santé. Il a également précisé que la Région de Peel exigeait des états financiers pour l’année fiscale à venir, qui se terminera le 31 décembre 2024, pour une période de neuf mois seulement. La Région paiera les frais liés à cette vérification financière.

La rencontre a duré un peu plus d’une heure et s’est conclue par la présentation des prévisions budgétaires 2024-2025 par la directrice générale, Lauraine Côté, suivie d’une période de questions pour les membres.

À noter que, hormis les cours de Tai Chi et les ateliers de danse en ligne qui ont débuté le 16 octobre, les prochaines activités prévues sont la fête de Noël pour enfants (le 24 novembre) et pour adultes (le 7 décembre), qui se dérouleront dans la salle communautaire de Notre Place à Mississauga.

Pour plus de renseignements, consultez le site web de l’organisme : cercleamitie.ca.

Photo : Derek Howlett