La communauté francophone a appris, le 16 octobre, le décès d’Éthel Côté qui a consacré plus de 35 ans de sa vie à travailler à l’épanouissement et à la vitalité de la communauté franco-ontarienne. Pionnière de l’entrepreneuriat social, elle a été la première directrice générale embauchée par le Conseil de la coopération de l’Ontario (maintenant Impact ON) dans le milieu des années 1990.

« C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Mme Côté, une pionnière et figure emblématique de la francophonie ontarienne. Au nom de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) et de toute la communauté francophone, nous tenons à exprimer nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître et de travailler à ses côtés, a déclaré Fabien Hébert, président de l’AFO. Tout au long de son parcours, elle a marqué de son empreinte indélébile le paysage social, culturel et économique de la francophonie ontarienne. Finaliste du Prix du pilier francophone de l’AFO en 2016, elle s’est toujours distinguée par son esprit d’innovation et de créativité, cherchant constamment des solutions pour améliorer le bien-être collectif. »

Fondatrice de mécènESS, une entreprise d’innovation sociale, elle a œuvré à renforcer l’entrepreneuriat collectif en Ontario et au-delà, en accompagnant des projets significatifs et en développant des stratégies de financement novatrices pour les entreprises et les communautés. Elle a également partagé son expertise au pôle d’études et de recherche en économie et innovation sociale de l’Université de l’Ontario français, où elle a formé une nouvelle génération de leaders en développement communautaire.

Ethel Côté a été reconnue à de nombreuses reprises, notamment par son intronisation à l’Ordre de l’Ontario, l’Ordre des caisses populaires de l’Ontario, le grade de Chevalier de l’Ordre de la Pléiade, et récemment, son admission à l’Ordre du Canada. Elle n’avait que 66 ans.