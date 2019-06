La musique a toujours été au centre de l’univers des Lefaive à Lafontaine. Les soeurs Kelly, Jill et Nicole Lefaive, accompagnées de leurs parents Laura et Louis, forment le groupe Ariko. Ils étaient de retour au Centre communautaire L’Amicale à Whitby, le soir de la Saint-Jean-Baptiste pour un concert intime très attendu des membres de cette communauté.

Leur style de musique folklorique canadienne-française plaît beaucoup à cet auditoire principalement composé de retraités francophones. Ariko fait vibrer ce type de public et puise son inspiration dans ses racines françaises.

Pour l’occasion, la salle du Centre communautaire était remplie et la soirée comprenait aussi un souper et le tirage de nombreux prix de présence, 21 en tout pour un montant total de 1250 $. « C’est le genre de soirée que nous offrons de temps à autre pour promouvoir la francophonie dans notre région et faire plaisir à nos membres », explique le vice-président de l’organisme, Roger Brideau.

La famille Lefaive a le don de transmettre leur amour pour la musique chaque fois qu’elle monte sur les planches. Les trois violonistes et chanteuses Kelly, Jill et Nicole communiquent tout au long de leur prestation avec le public et créent cette atmosphère chaleureuse où le spectateur se sent partie intégrante du spectacle. Elles les font chanter, danser, giguer et taper de la cuillère.

Les jeunes artistes ont fait plaisir à plusieurs en chantant bien entendu des chansons tirées de leurs deux premiers albums (Haricot et Dis-moi donc), des chansons plus traditionnelles comme Au chant de l’alouette et Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, mais également une nouvelle chanson écrite par Jill inspirée par l’hiver à Lafontaine, et les partys dans la petite cabane. Le groupe prépare un nouvel album qui devrait sortir en 2020.

Puis, Kelly a chanté Tous ensemble, la chanson qu’elle a composée en 2015 pour les 400 ans de francophonie en Ontario, et l’hymne officiel des Franco-Ontariens, Notre Place. On sentait beaucoup d’émotions dans la salle communautaire en écoutant ces deux chansons interprétées de brillante façon par les soeurs Lefaive. Le party a continué toute la soirée avec des surprises, des bonhommes gigueurs en bois, une danse à claquette avec Nicole et Kelly et une interprétation très énergique de L’arbre est dans ses feuilles de Zachary Richard. Finalement, la cerise sur le sundae est apparue lorsqu’une demande spéciale est venue de l’auditoire à la fin du spectacle pour entendre une chanson acadienne. Ariko était prêt pour cette éventualité et a interprété avec de brillantes harmonies la chanson Partons la mer est belle. La majorité des participants ont chanté avec les soeurs Lefaive, certains ont même pleuré. Un beau moment pour ces artistes qui ne demandent qu’à semer ce bonheur partout où ils passent.

PHOTO: Les soeurs Lefaive