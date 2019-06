Francophonie en Fête a annoncé la programmation de sa 14e édition lors de son assemblée générale annuelle (AGA) du 25 juin dernier. Le festival se déroulera sur une période de dix jours, du 20 au 29 septembre, dont trois après-midis de concerts extérieurs dans le quartier de La Distillerie à Toronto.

Mais le 25 septembre, Jour des Franco-Ontariens, l’humoriste québécois Louis-José Houde présentera son spectacle « Préfère novembre » à 20 h et deux jours plus tard, le 27 septembre, le chanteur, auteur et compositeur québécois Corneille sera l’artiste principal d’une soirée musicale qui promet avec, en première partie, la chanteuse torontoise Julie Kim qui présentera les titres de son premier album sorti récemment. Puis, le 28 septembre, ce sera le grand spectacle afro-caribéen avec Emmanuel Jal, artiste, acteur et activiste politique, ainsi qu’un autre artiste caribéen dont l’identité restait à déterminer.

Le Randolph Theatre n’étant pas disponible cette année, au moment de l’AGA, les organisateurs du festival n’avaient toujours pas signé les contrats de location de salles pour les prestations des 25, 27 et 28 septembre. Mais il semble que ce ne soit qu’une formalité. L’endroit sera affiché plus tard en juillet lorsque la vente des billets en ligne débutera.

Pour revenir à l’AGA, les administrateurs se disent satisfaits des résultats de la 13e édition de l’an dernier avec 18 ateliers, 6 conférences artistiques dans les écoles des conseils scolaires francophones, 17 spectacles gratuits à La Distillerie et 4 spectacles payants pendant deux soirs. Le rapport annuel a été présenté par le président, René Viau, et son directeur général, Jacques Charrette, ainsi que Mary-Jane Owen qui était responsable de la logistique des communications et du marketing.

Au niveau du rapport financier, l’organisme déclare un déficit de près de 25 000 $ pour l’année financière se terminant au 28 février 2019. Pour le renouvellement des mandats des administrateurs, Judith Charest du collège La Cité et Clément Panzavolta du Conseil de la coopération de l’Ontario ne se représentent pas cette année. Quatre nouveaux candidats ont été élus par acclamation au cours de l’assemblée. Il s’agit de Colette Soret, Catherine Maurice, Lilia Khodja et Hélène Foliot. Pour la programmation complète de l’édition 2019, consultez le site du festival à francophonie-en-fete.com.

PHOTO: L’AGA s’est tenue le 25 juin dernier.