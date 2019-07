Du 5 au 7 juillet prochain se tiendra la Franco-Fête de Toronto. L’équipe du festival s’active toujours à fignoler les derniers détails de cet événement mais il est déjà possible d’avoir un aperçu de ce qui se passera pendant trois jours à la place Yonge-Dundas.

De nombreux artistes se produiront en concert et tous les styles seront représentés. Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un coup d’oeil à la programmation.

Comme le folklore canadien-français a on ne peut plus droit de citer en cette célébration aux accents de Saint-Jean-Baptiste, le groupe De Temps Antan sera de la partie pour faire taper du pied les festivaliers. Avec un spectacle inspiré de leur 4e album, Éric Beaudry, Pierre-Luc Dupuis et David Boulanger séduiront le public torontois de la même manière qu’ils ont remporté l’adhésion partout où ils sont passés.

À l’autre bout du spectre musical se trouve l’indéfinissable Ayrad, une formation à la frontière du rock, de la pop, de l’électro, du gypsy funk et autres. Hamza Abouabdelmajid (chanteur et guitariste), Annick Beauvais (hautbois, choeur), Anit Ghosh (violon, choeur), Kattam Laraki-Côté (percussions, choeur), Sylvain Plante (batterie, percussions) et Gabriel Brochu-Lajoie (basse, clavier) fusionnent les genres dans le creuset de la musique traditionnelle marocaine revue et corrigé à la sauce moderne.

Cela fait déjà quelques années que Mehdi Cayenne fait parler de lui et, depuis ses débuts, il a eu l’occasion de se produire avec des artistes éminents et dans le cadre de festivals d’ici et d’ailleurs. L’artiste vogue d’un son à l’autre en conservant toujours son écriture éclatée qu’il livre sur du funk, du folk, du hip-hop, du punk, etc. Connu pour ne pas se fixer de bornes en matière de création, le chanteur saura sans conteste étonner son public torontois.

Chakib Kouidri, Elsa Corgié, Marylène Messier, Tacfarinas Kichou, Mourad Benfodil et Sylvain Plante constituent Nomad’ Stone, une formation qui fait du jazz manouche, du rock et du reggae son pain et son beurre. Véritable mosaïque culturelle, à l’image de Montréal où il est basé, le groupe puise aux influences latines, maghrébines et de l’Afrique noire et convie son auditoire à le suivre dans son vagabondage musical.

Le groupe hip-hop UNI-T, originaire de la région d’Ottawa-Gatineau, viendra également faire un tour à la Franco-Fête pour y communiquer son énergie au public. De chanson en chanson, la formation se fait connaître depuis 2012 et n’a pas fini d’étonner.

Mélisande [électrotrad] est l’étrange nom d’un duo, souvent accompagné par des danseurs ou des musiciens accompagnateurs, dont la marque de commerce est de réinterpréter le passé, c’est-à-dire le répertoire folklorique, par l’entremise du présent, représenté par la plus moderne des instrumentations. Les arrangements du groupe s’attirent l’admiration du public partout où il passe et Mélisande [électrotrad], après avoir épaté les Australiens, Américains, Français, Canadiens anglais, etc., surprendra cette fois les Torontois.

Bien d’autres artistes figurent au programme de la Franco-Fête. Au Torontois de les découvrir!

PHOTO: De Temps Antan