Plus de deux millions de personnes ont participé à la Pride Toronto le dimanche 23 juin. Parmi elles se trouvait un groupe d’une trentaine de francophones sous la bannière de Franco Queer. Sous un soleil étouffant, des centaines de participants attendent patiemment le début de la marche prévu pour 14 h.

Les francophones, eux, discutent joyeusement, se prennent en photo et posent avec le drapeau arc-en-ciel et des pancartes sur lesquelles figurent des messages tels que « Oui à la tolérance, respectons l’orientation sexuelle des autres» ou « Être LGBTQIA, nous le vivons nous l’assumons. Nous ne sommes pas une malédiction ». Des messages puissants à l’image de leurs créateurs tous fiers d’être présents à cette marche.

« Cela marque une nouvelle étape de ma vie et je suis fier de faire partie de cette communauté », indique Claude Guegan.

La pride c’est aussi le moment de se souvenir du combat de tous les membres de la communauté LGBTQ+ depuis les 50 dernières années.

« Aujourd’hui, on montre notre fierté pour les lois qui ont déjà été créées pour la liberté des personnes LGBTQ. Cependant, il ne faut pas oublier le débat pour avoir plus de liberté et plus de lois pour nous encadrer dans la société », souligne Jean-Claude Fillon.

Pour sa part, Arnaud Baudry aimerait que les mentalités changent. « Il y a un certain nombre de problèmes qui sont liés à des problèmes de société en général. Même si nous avons des droits, cela ne veut pas dire que les comportements changent. Je crois qu’il y a encore beaucoup d’éducation à faire. »

Une chose est certaine, malgré le côté anxiogène – beaucoup de monde – et les diverses revendications, cette marche fut un grand moment de célébration pour tous les francophones et leurs alliés, très fiers de faire partie de cette communauté.

PHOTO – Une trentaine de francophones sous la bannière de Franco Queer