L’Alliance française de Toronto (AFT) a célébré le 21 juin La fête de la musique, une tradition très française qui a rassemblé plus de 200 curieux.

Dès la sortie du métro, on entend le son d’une guitare électrique. Plus on se rapproche de l’AFT et plus le son se fait puissant. Une fois arrivé sur place, on constate que francophones comme anglophones sont assis sur des chaises placées à l’extérieur de l’Alliance française. Certains sont quant à eux debout sur les marches qui mènent à la nouvelle galerie. Ils n’ont d’yeux que pour la chanteuse de Lemons Wear Heels, une jeune femme au son pop, rock et folk.

En pénétrant dans la galerie, les badauds attendent patiemment leurs crêpes et leurs galettes alors que pendant ce temps-là, Philippe Flahaut est lui en train de chanter certaines de ses compositions devant un public attentif.

L’ambiance est très sympa et change des autres soirées de l’Alliance. En plus, cette soirée est 100 % gratuite. Cette folle idée, on la doit à Laetitia Delemarre, la directrice culturelle de l’AFT qui a remis au goût du jour cette célébration. « La fête de la musique est un moyen pour les musiciens amateurs et professionnels de s’exprimer et de présenter leurs arts dans la rue », confie Florian Nairolf, l’un des artistes présents.

Et le principe était simple. L’Alliance a lancé, sur les réseaux sociaux, un appel à tous les musiciens qu’ils soient professionnels ou amateurs. « Les artistes devaient nous écrire pour nous signifier qu’ils étaient intéressés. Nous avons pris ceux qui nous ont écrit en premier. Cela permet de ne pas faire de jaloux », explique Mme Delemarre.

Et le public a vraiment apprécié, comme Virginie, enseignante de français qui est venue accompagnée de certains de ses élèves. « Ils découvrent la musique en français et peuvent rencontrer des gens. C’est super! », glisse-t-elle.

Toute la soirée, les artistes défilent à l’intérieur comme à l’extérieur telle Louise-Anne Botz, qui a joué trois extraits des suites de Jean-Sébastien Bach au violoncelle. Seul petit bémol, on n’entendait pas grand-chose dans la galerie Pierre Léon. Un peu dommage pour les artistes qui jouaient en acoustique à l’intérieur. « On entend beaucoup trop le concert à l’extérieur. Il faudrait repenser ça pour l’année prochaine », souligne Mme Botz.

Le soleil se couche et Florian Nairolf, qui a fait ses débuts au Franc’Open Mic, monte sur scène et joue certaines de ses compositions. Il est suivi de Palatine dans le théâtre de l’AFT, seul groupe professionnel de la soirée.

L’AFT prévoit de recommencer l’expérience. Rendez-vous l’année prochaine pour découvrir de nouveaux artistes!

PHOTO: Le chanteur Kyris était de la partie.