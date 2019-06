Les membres et partenaires de l’Entité 4 de planification des services de santé en français étaient invités à participer à la neuvième assemblée générale annuelle (AGA) de l’organisme le 18 juin dernier aux bureaux de la Municipalité régionale de York à Newmarket.

Cette rencontre était une occasion de célébrer les succès de la dernière année en collaboration avec des partenaires de la région, soit la désignation du Centre de santé communautaire Chigamik aux termes de la Loi sur les Services en français, et l’identification pour l’offre des services de santé en français du Centre de santé communautaire Black Creek, de l’Hospice Huronia et de Toronto North Support Services, un organisme communautaire en santé mentale.

Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, était sur place pour féliciter ces organismes et leur remettre, au nom de l’Entité 4, une plaque de reconnaissance pour leur engagement continu envers les services de santé en français dans la région.

Dans son rapport, le président de l’Entité 4, Yves Lévesque, a clairement indiqué que son organisme garde le cap sur une de leurs priorités : « tisser des liens plus forts pour de meilleurs services de santé en français ».

« Notre rôle est avant tout de rassembler les fournisseurs de services de santé, les RLISS partenaires, les organismes francophones et les communautés. Au cours de la dernière année, nous avons tenu trois forums auxquels ont participé 286 personnes représentant une quarantaine d’organismes. Les liens que nous tissons et les partenariats que nous consolidons apportent des avantages clairs aux communautés francophones. »

Puis la directrice générale de l’organisme, Estelle Duchon, a parlé des changements majeurs engendrés par la Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population. « Ces changements ont mené à la création de Santé Ontario, une organisme qui récupérera les fonctions de 20 organismes existants. Des équipes Santé Ontario seront également formées dans l’ensemble de la province. L’Entité 4 continue à se faire l’écho des francophones afin que l’on tienne compte de leurs besoins au cours de la transformation du système de santé. »

Le conseil d’administration a accueilli une nouvelle administratrice pour combler le poste pour le territoire du RLISS du Centre, et il s’agit de Lara Pietrolungo, directrice générale de Boomerang Health dans la région de York.

Puis en fin de rencontre, la directrice générale du Centre francophone de Toronto (CFT), Florence Ngenzebuhoro a transmise les salutations de son organisme et félicité les dirigeants de l’Entité 4 pour leur travail afin d’améliorer et augmenter l’offre des services de santé en français. « Nous voulons devenir le Centre francophone du Grand Toronto, alors nous désirons travailler avec vous pour complémenter les services qui existent déjà », insiste Mme Ngenzebuhoro. Elle a aussi parlé de leur nouveau site pour accueillir les nouveaux arrivants francophones à l’aéroport Pearson et était très fière de mentionner que depuis qu’il y est installé, le CFT a déjà accueilli et orienté 300 francophones. Un goûter a ensuite conclu l’horaire de cette AGA.