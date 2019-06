Les Chiclettes, en collaboration avec Reflet Salvéo et le Collège Boréal, sont fières de remettre la bourse d’études #JEMAIMEau montant de 1500 $ à Catalina Musteata de Bradford. La jeune femme de 19 ans, originaire de Moldavie, a été acceptée à la Faculté des sciences de l’Université d’Ottawa dans le programme B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales et commencera ses études dès septembre.

C’est après avoir déménagé au Canada qu’elle a découvert sa passion pour les sciences. Elle souhaite devenir pédiatre puisqu’elle aime aider les enfants et désire approfondir son exploration de la biologie. Elle se dit aussi une francophile éperdument amoureuse de la culture et de la langue française.

Mme Musteata explique qu’un des fondements de la pratique médicale et des sciences, c’est l’échange avec les autres, et la collaboration que lui donne une satisfaction spéciale de transmettre son savoir. « J’ai décidé de faire mes études en anglais et en français pour recevoir un diplôme bilingue et nourrir mon amour pour la langue française. J’ai pris cette décision parce que le français est un avantage sur le marché international. De plus, le français est la langue internationale de la cuisine, de la mode, du théâtre, des arts visuels, de la danse et de l’architecture. Enfin, une capacité à comprendre le français me donne accès à une autre vision du monde » souligne la lauréate.

Cette année, Les Chiclettes ont reçu plus de 15 candidatures des femmes de tous les horizons et de toutes les régions de la province. Comme chaque année depuis trois ans, elles ont fait appel à un jury composé de trois femmes de l’Ontario. Cette initiative est rendue possible cette année grâce au soutien financier de leur partenaire principal, Reflet Salvéo qui a à cœur la santé et le bien-être des femmes de l’Ontario ainsi que l’appui du Collège Boréal de Toronto et Sudbury.

Grâce à la générosité de leurs partenaires et du soutien financier de donateurs privés, Les Chiclettes peuvent se permettre d’offrir une bourse de 1500 $, soit 1000 $ de plus que les deux années précédentes. Le trio vocal est toujours à la recherche de partenaires financiers désirant appuyer l’éducation des femmes francophones en Ontario.

Les Chiclettes vous donnent rendez-vous pour la 4e édition de la bourse d’études #JEMAIME dès le 8 mars 2020.

SOURCE : Les Chiclettes

PHOTO: Catalina Musteata