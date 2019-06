Mine de rien, au fil des années, le groupe Ariko s’est taillé une place sur la scène musicale ontarienne. Le nom est connu de ceux qui gardent contact avec les arts franco-ontariens mais ils sont encore nombreux à ne pas avoir eu l’occasion de voir la formation en spectacle. Le samedi 8 juin, l’Alliance française de Toronto comblait, chez plusieurs, l’envie de découvrir ce groupe en l’invitant à se produire en spectacle.

C’est ainsi que les membres de la famille Lefaive se sont retrouvés devant une salle comble pour presque deux heures de musique. Composé des soeurs Jill, Nicole et Kelly et de leurs parents Louis et Laura, Ariko tire son nom d’une simple analogie langagière basée sur leur nom de famille. La formation était en cette occasion complétée par le batteur Rick Patenaude, un ami de longue date de la famille.

Mais qu’est-ce donc qu’Ariko? C’est l’expression la plus authentique du folklore musical traditionnel. Le simple fait que les membres du groupe soient apparentés et qu’ils soient originaires de Lafontaine, un charmant village francophone, où le talent des soeurs Lefaive fut cultivé dès leur plus jeune âge au gré des événements rythmant la vie de cette communauté s’inscrit déjà dans les usages immémoriaux. La musique d’Ariko est le fruit – ou plutôt l’héritière – de ces multiples courants mélodiques nord-américains qui ont fait danser et chanter des générations entières.

Les membres de la formation ont d’ailleurs évoqué à plusieurs reprises leurs sources d’inspirations celtiques, canadiennes-françaises, cajuns, etc. Devant le public rassemblé à l’Alliance française, Ariko a déballé son répertoire fait de chansons anciennes et de compositions originales livrées avec une approche très traditionnelle. En effet, le nombre de musiciens sur scène et la variété des instruments permettaient des arrangements riches et diversifiés mais sans pour autant adapter les chansons d’antan à une sauce trop moderne, comme c’est parfois le cas dans le milieu de la musique folklorique.

Ajoutez à ce portrait un dynamisme aussi souriant qu’inépuisable, des interactions chantantes avec le public et de surprenantes prestations de claquettes et vous obtiendrez une bonne idée de l’énergie qui régnait sur scène!

Il s’agissait, pour l’Alliance française, du dernier concert de la saison 2018-2019. À l’approche de la Saint-Jean-Baptiste, cette brise musicale canadienne-française était la bienvenue!

PHOTO : Les soeurs Lefaive étaient les grandes vedettes du spectacle.