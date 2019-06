Le dimanche 9 juin en matinée, un groupe de francophones se réunissait face à l’hôtel de ville de Toronto à l’invitation de Centres d’Accueil Héritage (CAH). Ils n’étaient pas les seuls, loin de là : des centaines de personnes avaient convergé en ce lieu, point de départ de Défi Toronto.

Voilà 28 ans que se tient cette collecte de fonds annuelle au bénéfice des organismes sans but lucratif se distinguant par leurs services aux aînés. Ces agences y sont représentées par des groupes dont les participants se font commanditer pour marcher 1 ou 5 km ou encore courir 5 km. Ouvert à tous les âges, ce marathon conçu non pas pour être compétitif mais au contraire familial, festif et ouvert à tous les niveaux d’habileté remporte chaque fois un franc succès. L’activité est aussi prisée des bénévoles que l’on retrouve aux différents postes d’encadrement et de supervision.

Pour cette mouture 2019 de l’événement, le beau temps était heureusement au rendez-vous, tout comme la vingtaine de francophones venus appuyer CAH. Venus en autobus, la majorité d’entre eux étaient des résidents ou clients de l’organisme ou des membres de son personnel. Cela fait depuis 1997 que CAH est ainsi représenté au Défi Toronto et, bien que le groupe varie en taille et en composition d’année en année, l’enthousiasme, lui, demeure.

Musique et animation étaient présentes sur place. Les participants se sont notamment adonnés à des réchauffements de groupe avant le grand départ fixé à 9 h 30. Le moment venu, la masse des participants s’est lentement engouffrée sous une arche gonflable installée pour l’occasion, point de départ et d’arrivée à la place Nathan Phillips. Suivant un parcours déterminé, ils ont relevé le défi qu’ils s’étaient donné afin de contribuer au bien-être des personnes âgées.

C’est de cette façon que CAH a pu encore cette année recueillir quelques milliers de dollars qui seront investis dans ses services aux aînés francophones. La solidarité n’a pas d’âge et Défi Toronto l’a illustré à nouveau avec éclat.

PHOTO : Le grand départ : les participants quittent la place Nathan Phillips où ils reviendront au terme de leur marche ou de leur course.